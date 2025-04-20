الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد القيامة بـ 50 كنيسة

أعلن الهلال الأحمر المصري جاهزية فرق "الاستجابة أثناء الطوارئ"، في 50 كنيسة على مستوى الجمهورية؛ تزامنا مع احتفالات الكنائس بعيد القيامة.



وأوضحت غرفة العمليات المركزية للطوارئ للهلال الأحمر المصري، أنها تابعت تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد القيامة، والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة، منذ الصباح الباكر، في الكنائس المحددة لخطة التأمين.



وأشارت إلى أن فرق "الهلال الأحمر" تنتشر في كنائس محافظات: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الشرقية، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا.