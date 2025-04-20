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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن قائمة أفلام عروض سينما الأطفال

حفله شاي
حفله شاي
أحمد البهى

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن قائمة الأفلام المشاركة في عروض سينما الأطفال في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

تتضمن مسابقة أفلام الأطفال 8 أعمال وهي:     

فيلم "غريبة وعجيب" من الإمارات العربية المتحدة وتونس، ومدته 8 دقائق، من إخراج بوبكر بوخاري، إنتاج عام 2024، ويعرض في أفريقيا لأول مرة.

فيلم "فوق شجرة التمر الهندي" من قطر، مدته 8 دقائق، من إخراج بثينة المحمدي، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم "ناموسة" من المملكة العربية السعودية، ومدته 7 دقائق، من إخراج رنيم المهندس وإنتاج عام 2024، و يعرض للمرة الأولى في أفريقيا.

فيلم "الفتاة ذات العيون المشغولة" من البرتغال، ومدته 8 دقائق، وإخراج أندريه كاريليو، إنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.

فيلم "أود أن أخبر" من الولايات المتحدة الأمريكية، مدته 3 دقائق من إخراج  نوودي أ، إنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "حساء الطوب" من مصر ومدته 9 دقائق، وإخراج محمد رضا، وإنتاج عام 2024 ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "صوبر صرصور" من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج ندى محمد سمير، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "حفلة شاي" من مصر ومدته دقيقتان، من إخراج ندى عبد الحميد، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

تعرض الأفلام يوم 30 أبريل الجاري الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بمكتبة الإسكندرية والدخول مجانا بأسبقية الحضور من ذوي الهمم والجمهور العادي.

كما يعاد عرض الأفلام يوم 2 مايو بسينما مترو الساعة الواحدة ظهرا والعرض مفتوح للجمهور مجانا.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار  بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، باشون للإنتاج الفني.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الإسكندرية للفيلم القصير سينما الأطفال

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