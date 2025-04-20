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عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20 أبريل 2025، بالتزامن مع تراجع البورصة العالمية وارتفاع حالة الترقب بفعل القرارات الاقتصادية الأمريكية، خاصة  تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وتواصل الأسعار المحلية تأثرها المباشر بالسوق العالمية، ما يدفع العديد للتساؤل حول سعر الذهب الآن في مصر وتطورات حركة الذهب في السوق بعد هبوط الاوقية بنحو 15.68 دولار.

الذهب عيار 21 بكام النهارده؟

بلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، نحو 4785 جنيهًا للبيع، و4765 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس. 

ويظل هذا العيار هو الأكثر طلبًا بين المستهلكين، خاصة في مناسبات الزواج.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

رغم التراجع الطفيف الذي سجله الذهب اليوم، إلا أن الخبراء يرون أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا، مدعومًا بالمخاوف من التوترات الجيوسياسية العالمية، وقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. 

ويؤكد محللون أن أي استقرار في أسعار الذهب سيكون مؤقتًا، طالما استمر الغموض حول مستقبل الدولار الأمريكي وحرب الرسوم الجمركية.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

يتفاوت سعر جرام الذهب باختلاف العيار، فاليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5469 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4101 جنيه، وتراوح سعر الجرام الواحد لعيار 21 بين 4765 و4785 جنيهًا حسب البيع والشراء، دون إضافة مصنعية.

الذهب عيار 18 بكام النهارده؟

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4101.5 جنيه للبيع، و4084.25 جنيهًا للشراء، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المستهلكين بسبب تكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند احتساب المصنعية، يختلف سعر الذهب من محل إلى آخر، ويتراوح متوسط المصنعية لعيار 21 ما بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام. وعليه، فإن السعر النهائي لعيار 21 بالمصنعية قد يصل إلى نحو 5000 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

عيار 18 يواصل تسجيل أرقام مستقرة نسبيًا، حيث تراوح سعره اليوم عند 4101 جنيه للبيع، وقد يرتفع إلى ما بين 4200 إلى 4250 جنيهًا للجرام بعد احتساب المصنعية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية.

الذهب اليوم في مصر

سعر سبيكة الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم نحو 27345 جنيهًا دون مصنعية، بينما بلغت سبيكة 10 جرامات حوالي 54690 جنيهًا، فيما ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى 109380 جنيهًا. وتُعد السبائك خيارًا استثماريًا مثاليًا لرجال الأعمال والمستثمرين.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب في السوق المحلي 38280 جنيهًا للبيع، و38120 جنيهًا للشراء، دون احتساب مصنعية أو ضريبة.

ويزن الجنيه الذهب عادة 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويُعتبر من أبرز أشكال الاستثمار الشعبي في مصر.

توقعات سعر الذهب

تشير أغلب التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب على المدى القريب، مع وجود احتمالات كبيرة لارتفاعات جديدة حال تفاقم التوترات التجارية بين أمريكا وشركائها، خاصة مع استمرار ضعف الدولار عالميًا. 

ويتوقع بعض الخبراء أن يبلغ سعر الأونصة حاجز 3400 دولار قريبًا إذا استمرت هذه الظروف.

سعر الذهب اليوم بيع

أسعار البيع في محلات الصاغة شهدت تراجعًا ملحوظًا، فبلغ سعر بيع عيار 24 نحو 5468.5 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 سعر 4785 جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 4101.5 جنيهًا، أما عيار 14 فوصل إلى 3190 جنيهًا للبيع، وعيار 12 إلى 2734.25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 ليسجل 5468.5 جنيهًا للبيع، و5445.75 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد تجاوز 5500 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس حساسية هذا العيار لأدنى تغيرات في الأسعار العالمية.

تبقى أسعار الذهب في مصر متعلقة بالتغيرات العالمية، وخصوصًا حركة الدولار، وأسعار الفائدة، والمخاوف الجيوسياسية. 

سعر الذهب سعر الذهب في مصر الذهب عيار 21 بكام النهارده هل سيستمر ارتفاع الذهب كم سعر 1 جرام من الذهب الذهب عيار 18 بكام النهارده أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

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