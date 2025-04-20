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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتربع على قمة الدوري العالمي للكاراتيه

منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه
كريم عاطف

تربع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه على قمة ترتيب الدوري العالمي في البطولة التي أقيمت بالصالة المغطاة لإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18-20 إبريل الجاري.


حصد لاعبو مصر على قمة الترتيب العام بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و 5 برونزيات.


ميداليات المنتخب الوطني للكاراتية 

بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و فضيتين و 5 برونزيات.


جاءت الميداليات الذهبية لمنتخبنا الوطني من نصيب كلا من طه طارق وزن (فوق 84 ك)، يوسف عماد في منافسات الكوميتيه وزن (تحت 84 ك)، عبد الله هشام وزن (75 ك)، وهايدي هشام وزن (فوق 68 ك) .


وفاز بالميداليتين الفضيتين كلا من منة شعبان وزن (فوق 68 ك)، وزياد الغريب وزن (تحت 60 ك).


أما الميداليات البرونزية فقد فاز بها كلا من عمر عثمان وزن (84 ك)، عبد الله ممدوح وزن (75 ك)، ريم أحمد رمزي وزن (تحت 50 ك)، رحمة طلبة وزن (61 ك)، نورسين علي وزن (61 ك).


وقدم محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التهنئة لأبطال المنتخب الوطني بعد الأداء المشرف والتتويج بالمركز الأول في بطولة الدوري العالمي، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجاز يعكس حجم المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، ويبرهن على تطور مستوى الكاراتيه المصري عالميًا.


وتعد بطولة البريميرليج واحدة من أقوى وأبرز بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يتنافس فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن، مما يجعلها ساحة حقيقية لاختبار مهارات الأبطال والاستعداد للمحافل العالمية المقبلة.

المنتخب الوطني للكاراتية الدوري العالمي استاد القاهرة طه طارق يوسف عماد عبد الله هشام هايدي هشام

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