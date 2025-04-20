يوسف بدوي يتوج بذهبية منافسات الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه

توج البطل المصري يوسف بدوي بالمدالية الذهبية لمنافسات الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه وزن تحت 84 كجم، بعد الفوز على الأردني محمد الجعفري بقرار الحكام بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 0-0 خلال الجولة الثالثة من البطولة التي تحتضنها القاهرة.

وجاء تتويج يوسف بدوي على حساب الجعفري الذي حصد المركز الثاني بعد نزال نهائي قوي انتهى بالتعادل السلبي ليحسمه الحكام لصالح بدوي ويكتفي الجعفري بالميدالية الفضية.

وفي المقابل لم يتمكن لاعب المنتخب الأردني عفيف غيث من اقتناص الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 67 كجم بعد خسارته أمام الجزائري أيوب أنيس في نزال تحديد المركز الثالث.