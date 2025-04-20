المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

اعترف المتهمون في واقعة عصابة البودر بالقاهرة والتي قدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه بتفاصيل الواقعة.

وأكد المتم السادس أمام جهات التحقيق، أن المواد المضبوطة ملك للمتهمة سارة خليفة وهي التي تدير الكيان، مضيفًا أن المخدرات التي تم ضبها ليس ملكه، وأنه يعمل تحت إدارة المتهم الأول في الواقعة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل ضبط سارة خليفة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات.

وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة - البودر - لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.