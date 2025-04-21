الفسيخ الأسواني.. مذاق وطعم تاني في شم النسيم| شاهد

" الدنيا ربيع والجو بديع " مع انطلاق أعياد الربيع وشم النسيم ، نستعرض آخر الأخبار عن الأسماك المملحة "الفسيخ الأسوانى" ، والذى تشتهر به عاصمة الاقتصاد الإفريقى ، ويشهد إقبال ملحوظ من كافة محافظات الجمهورية، والزائرين من الأفواج السياحية .

الأسماك المملحة "الفسيخ الأسواني" تعتبر الأبرز والأهم على الموائد فى أعياد الربيع "شم النسيم" باعتباره من المأكولات التاريخية والفرعونية والمتوارثة من المصريين القدماء ومازالت مستمرة حتى الآن.

الفسيخ الأسواني

ويعتبر الفسيخ الأسواني من الوجبات المفضلة للأهالي طول السنة مسلمين وأقباط، حيث يعتبر أكله ميزة لعلاج نزلات البرد، بجانب أنه هناك بعض الأهالي بمحافظات الصعيد وتتمثل في أسوان وقنا وسوهاج، لديهم عادة تناولها كل يوم جمعة من الأسبوع.

وهناك أمزجة مختلفة للأسوانية للتفنن فى "طبخ" الفسيخ من خلال إضافة الفول السودانى غير المملح والطماطم والطحينة، فيما يعرف بالوصفة السودانية المشهورة.

وشهدت محال الفسيخ بالسوق السياحى إقبالاً ملحوظًا، وتوافد عدد كبير من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة أيضًا على شراء الفسيخ بأنواعه وأحجامه المختلفة، وتزايد حركة البيع والشراء بالأسعار المتفرقة خلال هذا الموسم.

وقال عبد الناصر يوسف محل فسخاني الرحمن بأنه من المعروف بالتزامن مع موسم شم النسيم خلال كل عام يتوافد العديد من الأهالي لشراء الفسيخ والرنجة والملوحة، نظراً لأنها الأكلة الفرعونية المفضلة لديهم خلال هذا الموسم.

ومن أبرز أنواع الفسيخ الأسواني هي: الراية، وسمكة "كلب البحر" وتعرف باسم “الكلابي” وأطلق عليها هذا الأسم نظرًا لأن موجود لديها أسنان كبيرة وتتغذى على الأسماك الحية بعكس غيرها من أنواع الأسماك الذين يتغذون على الحشائش، وهي متعددة الأحجام منها الصغير والوسط والكبير.

وقال محمد يوسف صاحب أحد محلات الفسيخ فى السوق السياحى بأسوان أن الفسيخ الأسوانى مشهور بجودته ومذاقه الجميل، وأبرز أنواع الفسيخ الأسوانى، هو سمكة كلب البحر المنزوعة الأحشاء والتى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بالماء العذب.

وأضاف أن محلات بيع الفسيخ يوجد بها مختلف أنواع الفسيخ والرنجة والملوحة الأسوانى المميزة، وبأحجامها المختلفة التى تكفى لأسرة صغيرة وكبيرة، ومنها الجاهز أيضاً الذى يتم تناوله مباشرة بعد إضافة ليمون وطحينة .

أسعار الفسيخ الأسوانى

سعر الكيلو الصغير 145 جنيها، ويوجد رنجا بطروخ مرمل ، والكيلو بـ 170 سليم ومتقطع ، و 40 جنيه، ، و 50 الملوحة ، و 150 الوسط 250 ، والكبير 300 ، و 100 للطبق و10السردين البلدي و140 والطبق 20 ، والسردين الرشيدي 160 جنيها.