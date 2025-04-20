يستعرض موقع صدى البلد، قائمة أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد الموافق 20 بريل.

وجاءت أسعار الخضراوت كالتالى :

كيلو الطماطم يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات

كيلو البطاطس = 15 جنيه

كيلو الجزر = 20 جنيهاً

كيلو الخيار = 30 جنيهاً

كيلو البصل الأبيض والأحمر يتراوح بين 15 جنيها و 30 جنيهاً

كيلو الملوخية الخضراء = 40 جنيهاً

كيلو الفلفل الأخضر = 30 جنيهاً

كيلو الفلفل الألوان = 80 جنيهاً

كيلو الباذنجان = 15 جنيهات

الليمون = 140 جنيهاً

أسعار الخضروات والفاكهة فى أسوان اليوم

أسعار الفاكهة

كيلو الخوخ = 90 جنيها

كيلو الموز = 35 إلى 40 جنيهاً

كيلو الجوافة تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيهاً

كيلو التفاح الأصفر والأحمر = 90 جنيهاً و 100 جنيهاً

كيلو الكنتالوب = 25 جنيهاً

كيلو الكيوى = 160 جنيهاً

طبق التوت البرى = 50 جنيهاً

من ناحية أخرى استقبلت معابد فيلة بأسوان وفد شبابى من ذوى الهمم ضمن فعاليات البرنامج السياحى بمحافظة أسوان، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف دعم دمج وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز وعيهم الثقافى والحضارى.

رافق الوفد خلال الزيارة، الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والذى أكد أن الجامعة تعمل على تنفيذ أهداف المبادرة من خلال برامج توعية لإعادة التأهيل والتدريب ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، مشيرًا إلى مدى أهمية هذه الزيارات فى تعزيز الانتماء الوطنى وربط الشباب بتراثهم العريق.

وأعرب أعضاء الوفد، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،على حفاوة الاستقبال والدعم اللوجستى المقدم، مشيدين بدور الجامعة فى تنظيم هذه الرحلة، وتوفير وسائل النقل والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح البرنامج.

ووجّهوا الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه الزيارة، وعلى رأسهم إدارة متحف النيل، هيئة السد العالى، والقائمين على معبد فيلة، مؤكدين أن التجربة كانت ملهمة، ومحفزًا قويًا للمزيد من العطاء والانخراط فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.