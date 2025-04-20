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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شقيقين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين، أسفرت عن إصابة شقيقين أحدهما بطلق ناري، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، نتج عنها إصابة شخصين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول محمود ر.ع.م 28 عامًا عامل، مصابًا بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسرى- شقيقه هاني 42 عامًا عامل، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ويقيما بدائرة المركز، وتم نقلهما إلى مستشفى البلينا المركزي.

والطرف الثاني:" محمد عصام ح.ا 23 عامًا عامل، شقيقه علي 20 عامًا عامل- صديقهما أحمد ع.ا.ف.ج 22 عامًا عامل، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالسب والضرب، كما تبين أن الثاني من الطرف الثاني هو من أحدث إصابة الأول من الطرف الأول باستخدام السلاح الناري، بسبب خلافات مالية بينهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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