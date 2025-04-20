مؤتمر علمي يناقش الجديد في طب وجراحات العيون بجامعة كفر الشيخ| صور

شهدت جامعة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر العلمي لقسم طب وجراحة العيون، والذي عُقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة أستاذ دكتور ميادة علي يوسف.

وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، بحضور الأستاذ الدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نهلة نصير، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ للدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور حمدي الجزار، نائب رئيس الجمعية الرمدية المصرية، والدكتور أحمد الجنزوري نقيب الأطباء بكفر الشيخ.

فعاليات المؤتمر

وقد تناول المؤتمر أحدث الموضوعات العلمية الخاصة بطب وجراحة العيون، وقد شارك في إلقاء الموضوعات العلمية أعضاء هيئة التدريس بقسم العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ولفيف من أساتذة الجامعات بأقسام طب وجراحة العيون من جامعات المنصورة وطنطا وبنها والمنوفية وعين شمس، وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

كما تناول المؤتمر استعراض النشاط العلمي والمجتمعي للقسم، وضم المؤتمر 4 جلسات علمية ومسابقة علمية وثقافية.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بالتعاون مع الجمعية الرمدية المصرية وجامعة كفر الشيخ والجمعية المصرية للتعليم الطبي المستمر.