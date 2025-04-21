قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: سياسات ترامب النووية تدفع العالم لسباق تسلح جديد
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
مديرة مركز الصواريخ الأمريكي: ناسا ترى في مصر شريكا قويا باستكشاف الفضاء
بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش
فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك
لو خايف من حد.. ردد 8 كلمات وآية قرآنية يطمئن قلبك ويشرح صدرك
سوريا.. ضبط شحنة صواريخ ضخمة في طريقها إلى السويداء
حبس سارة خليفة في واقعة تجارة المخدرات بالقاهرة
أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية في المكسيك
هل قراءة أواخر سورة البقرة تغني عن قيام الليل؟.. اعرف 5 حقائق
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 12 قتـ.ـيلا و30 جريحا
10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس سارة خليفة في واقعة تجارة المخدرات بالقاهرة

حبس ساره خليفه
حبس ساره خليفه
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.

كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.

وخلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.

تفاصيل المضبوطات المذهلة
خلال المداهمات الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط:200 كيلوجرام من مخدر البودر الحشيش الصناعي، مواد خام تدخل في تركيب المخدر، معدات تصنيع مثل خلاطات، معقمات، وعبوات تغليف، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، 5 سيارات فارهة جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بـ 420 مليون جنيه .

اتهامات موجهة للمتهمة سارة خليفة

وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، تأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، جلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، إخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).

تحقيقات النيابة مستمرة
قررت النيابة العامة التحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، لبحث الأدلة الرقمية والمراسلات.

وتواصل جهات التحقيق استدعاء شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة، في سبيل استكمال أوراق القضية.

وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي إلى أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة- البودر- لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

سارة خليفة المنتجة سارة خليفة حبس سارة خليفة النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا تعلق على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة عيد الفصح

أرشيفية

بسبب المتمردين.. 300 ألف سوداني ينزحون من الفاشر بشمال دارفور

ماركو روبيو

وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا

بالصور

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد