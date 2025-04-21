توصية من أوسكار رويز بإسناد نهائي الكأس لحكام مصريين

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، عن توصية رسمية من الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة إسناد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامته في 20 مايو المقبل، إلى طاقم تحكيم مصري.

ثقة في التحكيم المصري

وأشار الغندور إلى أن أوسكار رويز يرى أهمية كبيرة في منح الحكام المصريين الفرصة لإدارة المباريات الكبرى مثل نهائي الكأس، وذلك في إطار تجديد الثقة بهم، وفتح المجال أمامهم لاكتساب الخبرات وتقييم مستواهم من خلال هذه اللقاءات الحساسة. وأكد أن أوسكار يطمح لتطوير التحكيم المحلي من خلال التجربة العملية في المباريات ذات الطابع الجماهيري والضغط العالي.

قرار نهائي بيد الأندية

وأضاف الغندور، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، ينتظر موقف نادي الزمالك ونادي بيراميدز بشأن رغبتهم في استقدام حكام أجانب، موضحا أن الاتحاد لا يمانع في استقدام طاقم تحكيم أجنبي، بشرط أن يتقدم أحد الناديين بطلب رسمي ويتحمل التكاليف المالية بالدولار.

الخيار المصري هو الأساس

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد أنه في حالة عدم تقدم أي نادٍ بطلب حكام أجانب، فإن النية تتجه لتعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، التزامًا بتوصية رئيس لجنة الحكام ودعمًا للكوادر التحكيمية الوطنية.



