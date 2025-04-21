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صدمة للأهلي.. الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة للأهلي.. الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لا توجد رعاية خاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والنادي الأهلي سيحصل على عائد مالي كبير من وراء المشاركة في البطولة ذاتها، مشيرًا إلى أن الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة بالبطولة، بالإضافة إلى أن الأهلي سيكون لديه إعلان واحد على القميص الخاص بالفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ربما تكون الشركة الراعية الموجودة حاليًا على القميص هي التي ستتواجد أيضا في كاس العالم للأندية، ويتم ذلك بالتنسيق مع الفيفا".

وأضاف: "شركة الكرة بالنادي الأهلي تقوم بإبرام عقود رعاية، والأمر لا علاقة له بكأس العالم للأندية، والنادي لا يستطيع استغلال مشاركته في المونديال بجلب رعاة جدد".

وأكمل: "جلب رعاة جدد لن يكونوا موجودين على تشيرت الفريق في المونديال، وسيكون هناك راعٍ واحد على صدر التشيرت وبنسبة كبيرة سيكون هو الراعي الحالي".

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