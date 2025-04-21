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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة
الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة
الديب أبوعلي

شاركت أسرة الدكتور محمد فياض صورة له من داخل العناية المركزة بـ مستشفى معهد ناصر، والذي نقل إليه بناء على توجيهات عاجلة من مساعد رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بعد استغاثة نشرتها شقيقته منال فياض على “فيسبوك”، طالبت فيها سرعة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ شقيقها، الذي تدهورت حالته الصحية بعد معاناة مع المرض.

وكتب أسرة الدكتور محمد فياض أعلى الصورة التي شاركتها على "فيسبوك": "الحمد لله تم الاستجابة سريعاً وعاجلاً من القيادة السياسية والصحية بجمهورية مصر العربية، وتم نقلي لمستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة بعد 6 ساعات فقط من استغاثتي بالله، وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعالي وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، الذي لم يتهاون ولم يتباطأ في الاستجابة لأحد أبنائه الأطباء الشباب الذين في مقتبل حياتهم".

حالة الدكتور محمد فياض

واختتمت: "الحمد لله رب العالمين، وبشكر نقابة أطباء مصر، ومدير مستشفى معهد ناصر، كل حد فيكم وصل صوت آلامي للمسؤولين".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع حالة الطبيب محمد فياض، ووجه بسرعة نقله إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه وزير الصحة والسكان، بتوفير الفحص الدقيق للدكتور محمد فياض من قِبل فريق طبي متخصص.

وكشفت شقيقة الدكتور محمد فياض “منال فياض”، خلال استغاثة نشرتها على صفحة شقيقها بـ “فيسبوك” (لاقت تعاطفا ورواجا كبيرا من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي) عن معاناة شقيقها مع المرض، مطالبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء بالتدخل لمساعدة شقيقها لتجاوز محنته.

وقالت منال فياض على لسان شقيقها، قبل أن تنشر له مقطعا مصورا يظهر تدهور حالته الصحية: "أنا طبيب بشري محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض، السن 31 عاما، أرجو الدعاء لي، أنا في كرب شديد من 70 يوما، لم أر بيتي سوى 5 أيام، أي 65 يوما بين العمليات والعنايات المركزة".

وتابع: "صرفت معظم أموالي على المستشفيات الخاصة، آلام قوية جدًا عندي تهتك في عضلات بطني، ثقبين بالإمعاء يصبان سوائل على خارج البطن، وهذا تراه رأي العين لدرجة إني فاصل الإمعاء بتاعتي عن الهواء بشاش معقم وفوقها شاش كبير، يدوب بغيرهم كل ساعة؛ لأن المعدة بتفرز الأحماض بصفة مستمرة".

وأردف: "وبما إني مبتلى بتهتك في عضلات البطن، وثقوب سطحية بالإمعاء، فبطني تنزح بالسوائل الحامضية المؤلمة) حمض HCL، هذا الحمض حارق جداً، يقع على جلدي، يقع تأثير مية النار يسبب التهابات عنيفة".

وناشدت منال فياض عبر صفحة شقيقها محمد فياض عددا من الجهات منها: نقابة الأطباء وزارة الصحة ومؤسسة الرئاسة للتدخل وإنقاذ شقيقها.

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