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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

ألقى معجب من الجماهير الحاضرة في حفل محمد رمضان ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحده الأمريكية، جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.


رد فعل الفنان محمد رمضان بأن التقط الباسبور وقبَّله ووضعه على صدره ورأسه وأعطاه مرة أخرى إلى صاحبه.


ويحيي محمد رمضان، حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، يأتي هذا الحفل بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا بعد ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص في حفله الأخير.


 

وكان محمد رمضان قد تجاهل الهجوم عليه بعدما أثار الجدل، خلال الأيام الأخيرة، بسبب ظهوره بملابس مثيرة للجدل، والتي تباينت الآراء حولها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبرها البعض إطلالة غير جيدة، ورآها آخرون أنها إساءة للفنان كونه يمثل مصر، بينما اعتبرها آخرون أنه ممثل ويجوز له ارتداء أي ملابس خلال حفلاته، خاصة في الخارج

محمد رمضان مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة تجاهل الهجوم عليه مهرجان كوتشيلا جواز السفر المصري

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