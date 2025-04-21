هدف الأهلي.. الزمالك يقترب من التعاقد مع ديريك كوتيسا

كشف الإعلامي أمير هشام عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع ديريك كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقة تسير بشكل إيجابي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحًا في صفقة انتقال حر.

مطالب كوتيسا ووكيله المالية

وأوضح هشام أن كوتيسا طلب من الزمالك الحصول على منحة توقيع تُقدّر بمليون دولار، نظرًا لانتهاء عقده مع ناديه، مما يتيح له الانضمام لأي نادٍ مجانًا. كما طلب وكيل أعماله الحصول على عمولة مالية مماثلة تبلغ مليون دولار أيضًا.

قيمة العقد وإجمالي الصفقة

وأشار إلى أن عقد اللاعب السنوي مع الزمالك قد يتراوح ما بين مليون إلى مليون و200 ألف دولار، ليصل إجمالي تكلفة الصفقة إلى نحو 4.2 مليون دولار، شاملة منحة التوقيع وعمولة الوكيل، مما يجعلها واحدة من أبرز الصفقات المرتقبة للفريق الأبيض.

دعم من ممدوح عباس

أفاد هشام بأن ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، يسعى لتقديم دعم مالي كبير للنادي من أجل إبرام صفقات قوية، مؤكدًا أن كوتيسا يُعد من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم الإضافة للفريق، خاصة مع اقتراب رحيل نجم الفريق أحمد سيد “زيزو”.

تحذيرات من جهات مجهولة

أبدى هشام استياءه من تدخل بعض الأشخاص المحسوبين على نادي الزمالك، الذين تواصلوا مع وكيل كوتيسا وحذروه من الانضمام للنادي بسبب ما وصفوه بعدم التزام الزمالك بدفع مستحقات اللاعبين، وتعدد القضايا في “فيفا”، وهو نفس ما حدث سابقًا مع الجناح المغربي كريم البركاوي، مما أدى لتوقف الصفقة.

ضرورة توحيد الصف داخل النادي

اختتم هشام حديثه بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر من هذه التصرفات، متسائلًا عن الهدف الحقيقي منها، ومشدّدًا على أن تصفية الحسابات لا يجب أن تكون على حساب مصلحة النادي وجماهيره.

ومؤخرا، تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أنباء مفاوضات الزمالك مع ديريك كوتيسا، جناح فريق سيرفيت السويسري، للانضمام إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اسم كوتيسا قد ارتبط في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بالانضمام إلى النادي الأهلي، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها للميركاتو المقبل، بالتزامن مع انتهاء فترة عقده مع ناديه.

وقال ميدو في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: “الزمالك مش ممكن يعمل زي أندية منافسة، ويروح يفاوض لاعب لسه في عقده 6 شهور مع ناديه أو لسه متبقي فترة زمنية محددة”.



