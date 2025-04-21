قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث ليلا| نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة العشاء.. ونصائح جمال شعبان في شم النسيم
دعاء الضحى للغنى والرزق.. يزيد المال ويفك الكرب
الجيش الروسي يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا ويسيطر على 3 بلدات
فضل آية الكرسي.. هل قراءتها 50 مرة في الصباح تجلب الرزق؟
سارة الأردنية ترد على شائعة ارتباطها بحسام حبيب: قطعت علاقتي بيه
أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد
إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيا وسط توتر دبلوماسي مع باريس
قطب صناعي بالمنطقة| دولة عربية تتلقى 13 طلبا من شركات عالمية لإقامة مصانع سيارات
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم 21 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف الأهلي.. الزمالك يقترب من التعاقد مع ديريك كوتيسا

كوتيسا
كوتيسا
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع ديريك كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقة تسير بشكل إيجابي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحًا في صفقة انتقال حر.

مطالب كوتيسا ووكيله المالية

وأوضح هشام أن كوتيسا طلب من الزمالك الحصول على منحة توقيع تُقدّر بمليون دولار، نظرًا لانتهاء عقده مع ناديه، مما يتيح له الانضمام لأي نادٍ مجانًا. كما طلب وكيل أعماله الحصول على عمولة مالية مماثلة تبلغ مليون دولار أيضًا.

قيمة العقد وإجمالي الصفقة

وأشار إلى أن عقد اللاعب السنوي مع الزمالك قد يتراوح ما بين مليون إلى مليون و200 ألف دولار، ليصل إجمالي تكلفة الصفقة إلى نحو 4.2 مليون دولار، شاملة منحة التوقيع وعمولة الوكيل، مما يجعلها واحدة من أبرز الصفقات المرتقبة للفريق الأبيض.

دعم من ممدوح عباس

أفاد هشام بأن ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، يسعى لتقديم دعم مالي كبير للنادي من أجل إبرام صفقات قوية، مؤكدًا أن كوتيسا يُعد من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم الإضافة للفريق، خاصة مع اقتراب رحيل نجم الفريق أحمد سيد “زيزو”.

تحذيرات من جهات مجهولة

أبدى هشام استياءه من تدخل بعض الأشخاص المحسوبين على نادي الزمالك، الذين تواصلوا مع وكيل كوتيسا وحذروه من الانضمام للنادي بسبب ما وصفوه بعدم التزام الزمالك بدفع مستحقات اللاعبين، وتعدد القضايا في “فيفا”، وهو نفس ما حدث سابقًا مع الجناح المغربي كريم البركاوي، مما أدى لتوقف الصفقة.

ضرورة توحيد الصف داخل النادي

اختتم هشام حديثه بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر من هذه التصرفات، متسائلًا عن الهدف الحقيقي منها، ومشدّدًا على أن تصفية الحسابات لا يجب أن تكون على حساب مصلحة النادي وجماهيره.

ومؤخرا، تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أنباء مفاوضات الزمالك مع ديريك كوتيسا، جناح فريق سيرفيت السويسري، للانضمام إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اسم كوتيسا قد ارتبط في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بالانضمام إلى النادي الأهلي، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها للميركاتو المقبل، بالتزامن مع انتهاء فترة عقده مع ناديه.

وقال ميدو في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: “الزمالك مش ممكن يعمل زي أندية منافسة، ويروح يفاوض لاعب لسه في عقده 6 شهور مع ناديه أو لسه متبقي فترة زمنية محددة”.


 

كوتيسا الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك بيسيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

سكر.. أرشيفية

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

اسلام فوزي

زوجه إسلام فوزي تطلب الدعاء له بعد تعرضة لوعكة صحيه مفاجئة

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

‏ليلة موسيقية ساحرة من الأكاديمية المصرية بروما

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

تدريبات مكثفة للمرشدين السياحيين استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

تدريبات مكثفة للمرشدين السياحيين استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بعد واقعة محصل الترام والكلب.. قرار عاجل لمحافظ الإسكندرية بشأن النقل العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد