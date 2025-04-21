‏ليلة موسيقية ساحرة من الأكاديمية المصرية بروما

‏أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة رانيا يحيى فعالية فنية ثقافية مهمة، ‏في ظل الأجواء الاحتفالية بمناسبة أعياد الربيع بقلب عاصمة الفن والجمال روما.

وافتتحت الدكتورة رانيا يحيى معرضا كاريكاتيريا ‏للفنان الإيطالي ماركو دى انجليس وقد احتوى المعرض على مجموعة أعمال للفنان الشهير بلغت 90 عملا فنيا على مدار رحلته الإبداعية التي تزيد عن خمسة عقود، وقدمت له درع الأكاديمية كهدية تذكاريه لهذه المشاركة المثمنة، وقد لاقى المعرض حفاوة كبيرة من الحضور المهتمين بفنه.

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عقب افتتاح المعرض بدأ الحفل الموسيقي للشقيقتين الجميلتين أميرة ومريم أبو زهرة بمصاحبة والدتهما البيانيست نورا ايمودى على الة البيانو.

‏قدمت العازفتان أميرة ومريم اداءً موسيقيا مبهرا أكد على أن الجينات المصرية الإبداعية بمهارتها وقدرتها تستطيع أن تسحر بل وتجتذب الجمهور الإيطالي والأوروبي الذي عبر عن سعادته بروعة الأداء المتقن والمتمكن بمنتهى الاحتراف والجدية ما جعلهم اصورة مشرفة للفنانين المصريين .

يذكر أن أميرة ومريم أحفاد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأبناء عازف البيانو المصري البارع الدكتور أحمد أبو زهرة .

‏وقد تنوعت الأعمال المقدمة في الحفل احتفالا بذكرى 185 سنة على رحيل المؤلف الإيطالي الشهير نيكولو باجانينى، ‏وتضمنت المؤلفات أعمال كلاسيكية أخرى شهيرة .

شهادات تكريم

‏ شكرت مديرة الأكاديمية حضور العائلة الموسيقية المصرية التي اتت خصيصا للمشاركة في هذا الاحتفال وقدمت لهن شهادات تكريم تقديرا لجهودهن ‏وللمستوى الفني المتميز البارع الذي أذهل جميع الحضور، ما جعل الليلة حقا خاطفة وجاذبة لجميع الجنسيات التي حضرت الحفل.

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حضر الحفل عدد من المسؤولين الإيطاليين والصحفيين والفنانين وأيضا ممثلي السفارة العراقية وبعد الجنسيات الأخرى بجانب الحضور الإيطالي الكثيف .