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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مقدم Saturday Night Live: سأرحل في وقت ما

بوين يانغ
بوين يانغ
شروق سلامة

كشف الممثل والكوميديان بوين يانغ عن تفكيره في مغادرة برنامج Saturday Night Live الذي اشتهر من خلاله، مؤكدًا في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE “سأرحل في وقت ما”.

يانغ، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي انضم إلى فريق التمثيل في البرنامج عام 2019 بعد أن بدأ ككاتب في 2018، تحدث عن تأثير الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى الخمسين للبرنامج، وقال إنها منحته لمحة عن “روعة الحياة بعد البرنامج”، مشيرًا إلى كيف أن الممثلين السابقين وجدوا السعادة والراحة مع عائلاتهم بعد مغادرة SNL.

وأضاف: “البرنامج كيان حيّ ومتحرك، يأتي فيه أشخاص جدد باستمرار، ولا بد أن نتيح لهم الفرصة للنمو، وهذا يعني أنني في لحظة ما سأحتاج إلى التوقف، رغم أنني لم أضع رؤية واضحة بعد لتلك المرحلة”.

ورغم تلك الصعوبات، عبّر يانغ عن حبه لتجربته في البرنامج: “واحدة من أجمل جوانب العمل في SNL هو التعاون، أن تساعد زميلك على تجسيد فكرته، حتى لو تطلب الأمر أن ترتدي زي منطاد تجسس صيني أو تطير مثل درون!”.

وختم حديثه قائلاً إنه رغم المواقف المحرجة التي قد يتعرض لها، إلا أن التجارب التي خاضها في البرنامج كانت دائمًا تستحق، وأنه ممتن لكل لحظة فيها

هجوم على SNL 

أثارت حلقة  من برنامج Saturday Night Live (SNL) موجة من الجدل بعد أن وصفت النجمة البريطانية إيمي لو وود تقليد شخصيتها في مسلسل The White Lotus بأنه “ساخر وغير مضحك”، مما دفع القائمين على البرنامج لتقديم اعتذار رسمي لها.


 

في منشور صريح عبر خاصية القصص على إنستغرام، كتبت وود: “بصراحة، وجدت ما قُدّم في SNL جارحًا وغير مضحك. قد أبدو واثقة لكني شعرت بالقبح حقًا بعد رؤيته”، في إشارة إلى المشهد الذي أدت فيه الكوميدية سارة شيرمان دور “تشيلسي” بأسلوب مبالغ فيه مع استخدام زوج من الأسنان الصناعية الكبيرة.

PEOPLE Saturday Night Live بوين يانغ

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