الرئيس اللبناني عن البابا فرنسيس: فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا للبنان في محنته

نعى الرئيس اللبناني جوزيف عون البابا فرنسيس، قائلا: "فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا لبنان في محنته"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلن قبل قليل نيافة الحبر كارد فاريل وفاة البابا فرنسيس بهذه الكلمات: "أخوتي وأخواتي الأعزاء، ببالغ الأسى، أعلن وفاة القديس البابا فرنسيس. في الساعة 7:35 صباح هذا اليوم عاد أسقف روما البابا فرنسيس إلى منزل الأب. كانت حياته كلها مكرسة لخدمة الرب وكنيسته.

قائلا : علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بالولاء والشجاعة والحب العالمي، خاصة لأفقر الناس وتهميشا. مع الامتنان الشديد لمثله من تلميذ حقيقي للرب يسوع، نوصي روح البابا فرنسيس للرب".