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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماك وفسيخ وبيض ملون.. بوفيه شم النسيم يجذب السياح بمنتجعات شرم الشيخ

بوفية المنتجعات السياحية بشرم الشيخ بشم النسيم
بوفية المنتجعات السياحية بشرم الشيخ بشم النسيم
ايمن محمد

نظمت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ، اليوم الإثنين، برامج سياحية متنوعة، وبوفيه فطور خاص بالمأكولات الشهيرة التي يتناولها المصريين والأجانب في شم النسيم، والذي شهد إقبال كبير من قبل السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وتتضمن بوفيه الإفطار البيض الملون، الفسيخ، الرنجة، الأسماك، الباذنجان بكافة أنواعه، والبصل".

قال مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بشرم الشيخ، إنه جرى إعداد أوبن بوفيه خاص بالمأكولات الشهيرة عالميًا التي يقبل على تناولها في شم النسيم، وأشهرها المأكولات المصرية مثل "الفسيخ، الرنجة، وكافة أنواع الأسماك المملحة"، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأجانب الذين حرصوا على تبادل التهنئة.

وأوضح "مطيع" أنه جرى تزين مداخل لفنادق، والطرقات بالورود متنوعة الألوان والأشكال، وأيضًا البلونات لإضفاء أجواء مبهجة تتناسب مع احتفالات الربيع، إضافة إلى الديكورات الخاصة بموائد الطعام، والتي نالت إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم، وأعربوا عن سعادتهم بالديكورات والزهور المبهجة التي تعبر عن جمال الطبيعة بمدينة السلام.

وأكد أن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد اقبالًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، مشيرًا إلى أن كافة الفنادق قامت بتجهيز برامج ترفيهية متنوعة بين الغنائية، والاستعراضات فنية تتناسب مع الذوق العام لجميع السائحين من مختلف الجنسيات، مع تزيين غرف النزلاء بالورود والبالونات الملونة، و تقديم خدمات على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، أن عيد شم النسيم يحتفل به المصريين والأجانب الذين توافدوا على المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، للاحتفال به على الشواطئ، و بين أحضان الطبيعة. 
وأشار إلى أن الرحلات البحرية لجزر تيران وصنافير، ومحمية رأس محمد، ومحمية نبأ أقلعت منذ الصباح لممارسة السنوركلينج حيث المياه الصافية والرمال الناعمة، ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والأسماك الملونة، مؤكدًا أنه يوجد رواج سياحي على كافة المقاصد السياحية بالمدينة تزامنًا مع شم النسيم.

جنوب سيناء شرم الشيخ المنتجعات السياحية بوفية شم النسيم

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