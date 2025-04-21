معلومات لا تعرفها عنها .. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني

أحتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها علي من الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل أقتصره حضوره علي الأهل والأصدقاء المقربين.

مي الغيطي و السينما العالمية:



من ناحية اخرى كانت مي الغيطي قد انتهت من اول بطولة لها في السينما البريطانية وهو فيلم Due Dating في دور بيرشا الحبيبة السابقة لبطل الفيلم كول (رولاند ستريلنج والتي تثير جنونه بالتعرف على شخص آخر من اخراج دانيل باكيت ويشارك في البطولة أليكس كروفورد وجو ردان ستوري وقد بدأ عرض الفيلم منذ أيام في دور العرض بلندن على ان يعرض في بقية دول العالم لاحقا.

أهم اعمال مي الغيطي:

مي الغيطي حصلت على عدة جوائز دولية منها جائزة مهرجان كان عن فيلم اشتباك اخراج محمد دياب وجائزة احسن ممثلة عن الفيلم القصير ندى من مهرجان شيكاغو وايضا احسن ممثلة عن فيلم ماما من مهرجان مالمو الدولي للمخرج ناجي اسماعيل .



وقدمت العديد من الأفلام العربية منها الجزيرة ٢ و ريتسا وبنات ثانوي وقمر ١٤ وشوجر دادي والعديد من المسلسلات منها استاذ ورئيس قسم وطايع ولاتطفئ الشمس ومسار إجباري وتحقيق وغيرها وظهرت في رمضان الماضي ضيفة شرف في مسلسل الكابتن

حادث مي الغيطي:

أعلنت عن تعرضها لحادث مروع في تايلاند قبل 7 أشهر، أدى إلى إصابتها بكسور خطيرة وإصابات داخلية، ما اضطرها للابتعاد عن الأضواء طوال هذه الفترة.

أوضحت مي الغيطي أنها تعرضت لحادث سير بعدما اصطدمت بها شاحنة أثناء وجودها في سيارة، مما تسبب في كسر بالحوض وإصابات في العمود الفقري، بالإضافة إلى نزيف داخلي وتلف في أعصاب قدمها.

وأوضحت الفنانة مي الغيطي أنها خضعت للعلاج في مستشفى بتايلاند لأسابيع، ثم عادت إلى مصر لاستكمال رحلة التعافي وسط دعم عائلتها.