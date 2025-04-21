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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيم

حبشي يؤكد علي تكثيف التواجد الأمني وتمركز سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات العامة
حبشي يؤكد علي تكثيف التواجد الأمني وتمركز سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات العامة
محمد الغزاوى

رفعت محافظة بورسعيد بناءً على توجيهات اللواء أركان محب حبشي درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبناء بورسعيد وزائريها خلال هذا اليوم.

أكد محافظ بورسعيد على جاهزية مختلف القطاعات للتعامل مع أي طارئ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشدد على تواجد القيادات التنفيذية والأطقم المعاونة ميدانيًا على مدار اليوم لمتابعة سير العمل والتعامل السريع مع أي ملاحظات، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين

وشدد اللواء محب حبشي بتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري على الأسواق ومنافذ بيع الأسماك المدخنة والمملحة، لضمان سلامة المعروض من المنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع إقبال الأهالي على شراء الفسيخ والرنجة خلال الاحتفالات.

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الحدائق والشواطئ والحفاظ علي مستوى النظافة العامة خلال احتفالات شم النسيم

كما وجه برفع كفاءة الحدائق والشواطئ وأماكن التنزهات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، وخاصة منطقة شاطئ بورسعيد التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في هذا اليوم. كما تم التأكيد على جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف على الشاطئ تحسبًا لأي حالات طارئة.

حبشي يؤكد علي تكثيف التواجد الأمني وتمركز سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات العامة

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تواجد سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات والحدائق العامة، مع التأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمستشفيات المحافظة، تحسبًا لأي حالات طارئة. وتكثيف التواجد الأمني في جميع الميادين والمناطق الحيوية، لضمان انتظام الحركة المرورية والحفاظ على الأمن والنظام العام.

وتناشد محافظة بورسعيد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الصادرة من الأجهزة التنفيذية، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن مرور الاحتفالات بأمان وسلام للجميع.

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد الاشغالات شم النسيم الحدائق العامة

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