انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام في بورسعيد

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وذلك خلال المعسكر المغلق الذى تستضيفه منطقةبورسعيد برئاسة محمد ياسين.

وبدأت اليوم المرحلة الثانية من المعسكر بمشاركة 30 حكمًا، وشهد البرنامج اختبارات بدنية وفيديو للحكام ومحاضرات نظرية وعملية عن السرعة في اتخاذ القرارات، والتمركز خلال مواقف اللعب المختلفة، بالإضافة إلى شرح عملى ونظرى للأخطاء المتكررة ويختتم المعسكر غداً الأحد.



وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة 30 حكمًا واختتمت أمس الجمعة.



