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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

 اسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

 

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين الموافق 21-4-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 51.06  جنيه، والبيع 51.16 جنيه.


 

اليورو شراء 58.1982 جنيه، والبيع 59.0079 جنيه.


 

الجنيه الإسترليني شراء 67.7975 جنيه، والبيع 68.5391 جنيه.


 

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 36.8638 جنيه، والبيع 37.094 جنيه. ‏


 

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.7939 جنيه، والبيع 7.9027 جنيه.


 

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

 

الكرون النرويجي شراء 4.8782 جنيه، والبيع 4.9202 جنيه.


 

الكرونا السويدية شراء 5.3133 جنيه، والبيع 5.3878 جنيه.


 

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 62.5965 جنيه، والبيع 63.3953 جنيه.


 

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 35.9122 جنيه، والبيع 36.3869 جنيه.


 

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 32.5252 جنيه، والبيع 32.8959 جنيه

 

أسعار صرف العملات الأجنبية الجنيه المصري البنك الأهلي المصري العملات الأجنبية الدولار الأمريكي

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