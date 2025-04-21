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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة سيجنال جديدة .. أول تعليق من البيت الأبيض بعد المطالبات بإقالة هيجسيث

هيجسيث
هيجسيث
ناصر السيد

أعرب البيت الأبيض اليوم الإثنين عن دعمه لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في الوقت الذي أثار فيه الكشف عن محادثة جديدة عبر سيجنال اضطرابات جديدة في البنتاجون.

فضيحة سيجنال جديدة

أعرب البيت الأبيض عن دعمه لهيجسيث، في ظلّ كشف جديد عن محادثة عبر تطبيق سيجنال، شارك من خلالها تفاصيل عسكرية حساسة في محادثة أخرى عبر التطبيق، وهذه المرة مع زوجته وشقيقه.

ولم ينفِ البيت الأبيض ولا هيجسيث مشاركته هذه التفاصيل في محادثة ثانية، وألقوا باللوم على من وصفوهم بالموظفين الساخطين ووسائل الإعلام، زاعمين عدم مشاركة أي معلومات سرية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الاثنين: "يدعم الرئيس ترامب بقوة الوزير هيجسيث، الذي يقوم بعملٍ رائع في قيادة البنتاجون، وهذا ما يحدث عندما يعمل البنتاجون بأكمله ضدك، ويعمل ضد التغيير الهائل الذي تحاول تحقيقه".

كان موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى الصمود، على الأقل في الوقت الحالي، في وجه مطالب الديمقراطيين بإقالة هيجسيث في ظل الاضطرابات التي يشهدها البنتاجون. 

ويأتي ذلك بعد الكشف الشهر الماضي عن مشاركته في محادثة عبر تطبيق سيجنال مع كبار قادة إدارة ترامب، والتي تم خلالها تبادل تفاصيل حول الغارة الجوية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

هيجسيث يهاجم الديمقراطيين

وشنّ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هجومًا لاذعًا على الديمقراطيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافضًا دعوات استقالته.

في وقت متأخر من يوم الأحد، نشر هيجسيث عبر منصة إكس قائلا: "أجندتكم هي المهاجرين غير الشرعيين، والمتحولين جنسيًا، ومجتمع الميم - وهي أمور لم تعد مسموحة في وزارة الدفاع".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المسؤول الدفاعي الأعلى شارك معلومات حول الضربات العسكرية الأمريكية في محادثة جماعية مع شقيقه ومحاميه الشخصي وزوجته.

كان هذا أول رد علني من وزير الدفاع الأمريكي بشأن مزاعم مشاركته معلومات حول الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن في مارس مع مسؤولين من خارج وزارة الدفاع.

وصلت أخبار أحدث التسريبات بعد أيام من إقالة ثلاثة مسؤولين في البنتاجون واتهامهم بتسريب معلومات غير مصرح بها، وكتب متحدث سابق باسم البنتاجون مقال رأي في صحيفة بوليتيكو، مفصلاً الفوضى داخل البنتاجون تحت قيادة هيجسيث.

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