من الابتدائية لقيادة أخطر شبكة مخدرات بالقاهرة .. من هي سارة خليفة؟

كواليس وتفاصيل مثيرة شهدتها قضية المنتجة سارة خليفة والتي تم اتهامها بتصنيع وجلب مخدر البودر، حيث أمرت النيابة بحبس المنتجة الشهيرة التي أكدت عدم معرفتها بالعصابة أو المضبوطات أمام النيابة التي استمعت لأقوالها على مدار 15 ساعة.

من هي سارة خليفة

المنتجة الشهيرة سارة خليفة هي طليقة لاعب الأهلي السابق وتبلغ من العمر 31 عاما ولدت في 29 مارس 1994 في القاهرة حيث بدأت مسيرتها المهنية في سن مبكر وكانت بدايتها في أحد البرامج ثم ظهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ثم انتقالها للظهور عبر قناة عراقية والمشاركة في مسلسل سيت كوم.

تفاصيل التحقيقات مع عصابة سارة خليفة

تحقيقات النيابة كشفت العديد من المفاجآت في اتهام سارة خليفة بجلب وتصنيع المواد المخدرة، حيث قالت المنتجة الشهيرة خلال تحقيقات النيابة أنها لا تعلم شيء عن المضبوطات وأنها كانت متواجدة في شقتها وتم القبض عليها وأنها تعاني من مرض وطلبت توقيع الكشف الطبي عليها.

النيابة تعاين أحراز عصابة سارة خليفة

وعلى مدار 15 ساعة باشرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة بداية من معاينة مسرح الواقعة وسماع أقوال المتهمين في القضية وعلى رأسهم سارة خليفة بالإضافة لفض أحراز القضية ومواجهة المتهمين بالمضبوطات التي شملت كميات من مخدر البودر.

سارة خليفة حاصلة على الابتدائية

التحريات كشفت العديد من المفاجآت حول المنتجة الشهيرة سارة خليفة حيث تبين أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في بعض القنوات غير المرخصة، وقدمت برامج تليفزيونية دون الحصول على تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين، بالمخالفة للقانون، كما أنها تم رصدها قبل أيام من قبل مكافحة المخدرات.

اعتراف يقلب الموازين بقضية سارة خليفة

خلال تحقيقات النيابة العامة في القاهرة الجديدة، أدلى المتهم السادس في القضية باعترافات قلبت موازين التحقيق، حيث أقر بأن سارة خليفة هي من تدير التشكيل العصابي بشكل مباشر، مؤكدًا أنها صاحبة الأمر والنهي في عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين.

الداخلية تضبط المنتجة سارة خليفة

أفاد التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة - البودر - لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.

مكافحة المخدرات تكشف تفاصيل سقوط عصابة المنتجة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

مضبوطات عصابة سارة خليفة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

الداخلية: ضبط مخدرات بـ نصف مليار جنيه

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.