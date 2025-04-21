من الشتيمة للاعتزاز.. القصه الكاملة لأزمة آية سماحة وزوجها محمد السباعي مع الصحفيين

تصدر اسم الفنانة آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي خلال الساعات القليلة الماضية ، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، و ذلك بعد نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا للمصورين من جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور ، الأمر الذي آثار غضب الكثير .

شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تصدر بيانا رسميا

أصدرت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين بيانا رسميا، أعلن أعضاءها من خلاله استنكارهم الكامل للتجاوزات غير المقبولة التي صدرت عن المخرج والمنتج محمد السباعي، وزوجته الفنانة آية سماحة، تجاه عدد من المصورين الصحفيين أثناء تأدية عملهم، في تغطية عزاء وجنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معتبرين ما بدر من «سباعي» و«سماحة» من إهانات لفظية صريحة، ويتضمن بعضها ألفاظًا خادشة ومهينة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة المهنة الصحفية والدور الذي تقوم به في توثيق الأحداث ونقل الصورة كما هي.

وجاء بالبيان الذي أصدرته شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: «نحن نعمل في الشارع، وسط الزحام والخطر، نمارس مهنتنا بمهنية وكرامة، نحترم من نصوره ونتعامل مع الفنانين كطرف شريك في صناعة الصورة، لا كخصم أو عدو. لكن أن نُقابل بالإهانة والتقليل والتجريح؟، فهذا ما لا نقبله، ولن نصمت حياله».

وطالب المصورون الصحفيون في البيان: «نطالب بالآتي: أولًا: نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي: بفتح تحقيق رسمي فيما بدر من الفنانة آية سماحة، واتخاذ موقف واضح تجاه هذا السلوك غير المهني، والمطالبة باعتذار علني يحفظ كرامة المصورين الصحفيين».

نقابة الصحفيين تؤكد رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على الصحفيين

كما تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة المغفور له بإذن الله الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.

وتؤكد النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.

محمد السباعي يعتذر للصحفيين: لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور



وخلال الساعات القليلة اعتذر المخرج محمد السباعي للصحفيين بمنشور عبر حسابه علي موقع فيسبوك ،و ذلك بعد نشره صورا للمصورين من جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور.

وقال محمد السباعي عبر صفحته علي موقع فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم

"ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله"

بيان:

ان للموت جلالة و قدسية.. و للميت حرمة.

فارق كبير بين نقل الخبر و انتهاك حرمة الموتي

و فارق كبير بين تقديم التعازي و انتهاك حرمة اهلية المتوفي

واضاف :"احترم جميع صحافيين و مصورين مصر و العالم العربي

و اغلبهم تربطني بهم صلة قرابة او صداقة

و لكن يجب ان يكون الأحترام متبادل

وأكمل :"و لكن، مؤخرا تحولت الجنازات و قاعات العزاء الي حالة من حالات التردي الأنساني التي جعلت من الجنازات و التعازي محفلا لأنتهاك كل الاعراف و التقاليد و الاصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت

ختم :وعلي هذا، لم اقصد الأساءة لأي صحفي او مصور.. و لكن تعبيرا عن غضبا شديدا لمن خرج عن اصولنا و تقاليدنا وواجب احترام قدسية الميت".

تصرّف غير متوقع من آية سماحة بعد إساءة زوجها للصحفيين في جنازة سليمان عيد



وجهت الفنانة آيه سماحة رسالة للصحفيين بمنشور عبر حسابها علي موقع فيسبوك ،و ذلك بعد نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا للمصورين من جنازة الفنان سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور.

وقالت ايه سماحة :"كل التقدير و الاحترام لكل صحفيين و مصوري مصر المحترمين.. و كل الاحترام لدورهم دائما كشركاء نجاح..".

واضافت سماحة :"لم يتم ذكر اي صحفي او مصور من قريب او بعيد".

رد الفنان أشرف زكي على أزمة الصحفيين وجميع الفنانيين

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الننقابة وجميع فناني مصر يحترمون ويقدرون الصحفيين، مشيرًا إلى أن الصحفيين والفنانين وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون والاحترام المتبادل بينهما أمر لا جدال فيه.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: باسمي وباسم كل فناني مصر نقدر جميع الصحفيين المصورين المصريين، الذين نعتبرهم شركاء، ونحن وجهان لعملة وحدة، وهناك ظاهرة في الجنازات والعزاءات وهي وجود دخلاء على المهنة، وليسوا إطلاقا الصحفيين والمصورين، نحن نعلم جيدا الصحفيين والمصورين وتربطنا بهم صداقات خاصة، لكن ظهور أشخاص يحملون موبايلات يندسون وسط الزحام.