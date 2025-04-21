قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض للصحفيين
النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات
موعد الحجز وأماكن الطرح والمساحات المتاحة بشقق الإسكان 2025 .. تفاصيل
أسعار الذهب اليوم والجنيه الذهب وعيار 21
لمن فاتتهم مستحقات مارس وإبريل .. التموين: مد فترة صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مايو
مصدر أمنى يكشف حقيقة إصابة متهم بأحد أقسام الشرطة بمرض الدرن
البابا تواضروس: بابا الفاتيكان ترك لنا مثالًا في خدمة الإنسان
سنتأهل من القاهرة.. حارس صن داونز يتحدى الأهلي قبل لقاء الإياب
أخد طبق لـ زيزو .. إبراهيم فايق يقتحم استديو عمرو أديب علشان ياكل فسيخ ورنجة| شاهد
وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة
حكم ارتداء الطرحة اللوس؟.. عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
تحذيرات طبية من الاستيقاظ بهذه الطريقة.. تجنبها فورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الشتيمة للاعتزاز.. القصه الكاملة لأزمة آية سماحة وزوجها محمد السباعي مع الصحفيين

أيه سماحة وزوجها محمد السباعي
أيه سماحة وزوجها محمد السباعي
علا محمد

تصدر اسم الفنانة آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي خلال الساعات القليلة الماضية ، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، و ذلك بعد نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا للمصورين من جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور ، الأمر الذي آثار غضب الكثير .

شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تصدر بيانا رسميا

 

أصدرت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين بيانا رسميا، أعلن أعضاءها من خلاله استنكارهم الكامل للتجاوزات غير المقبولة التي صدرت عن المخرج والمنتج محمد السباعي، وزوجته الفنانة آية سماحة، تجاه عدد من المصورين الصحفيين أثناء تأدية عملهم، في تغطية عزاء وجنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معتبرين ما بدر من «سباعي» و«سماحة» من إهانات لفظية صريحة، ويتضمن بعضها ألفاظًا خادشة ومهينة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة المهنة الصحفية والدور الذي تقوم به في توثيق الأحداث ونقل الصورة كما هي.

وجاء بالبيان الذي أصدرته شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: «نحن نعمل في الشارع، وسط الزحام والخطر، نمارس مهنتنا بمهنية وكرامة، نحترم من نصوره ونتعامل مع الفنانين كطرف شريك في صناعة الصورة، لا كخصم أو عدو. لكن أن نُقابل بالإهانة والتقليل والتجريح؟، فهذا ما لا نقبله، ولن نصمت حياله».

وطالب المصورون الصحفيون في البيان: «نطالب بالآتي: أولًا: نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي: بفتح تحقيق رسمي فيما بدر من الفنانة آية سماحة، واتخاذ موقف واضح تجاه هذا السلوك غير المهني، والمطالبة باعتذار علني يحفظ كرامة المصورين الصحفيين».

نقابة الصحفيين تؤكد رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على الصحفيين

كما تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة المغفور له بإذن الله الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.

وتؤكد النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.

محمد السباعي يعتذر للصحفيين: لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور
 

وخلال الساعات القليلة اعتذر المخرج محمد السباعي للصحفيين بمنشور عبر حسابه علي موقع فيسبوك ،و ذلك بعد نشره صورا للمصورين من جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور.

وقال محمد السباعي عبر صفحته علي موقع فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم

"ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله"

بيان: 
ان للموت جلالة و قدسية.. و للميت حرمة.
فارق كبير بين نقل الخبر و انتهاك حرمة الموتي 
و فارق كبير بين تقديم التعازي و انتهاك حرمة اهلية المتوفي

واضاف :"احترم جميع صحافيين و مصورين مصر و العالم العربي 
و اغلبهم تربطني بهم صلة قرابة او صداقة 
و لكن يجب ان يكون الأحترام متبادل

وأكمل :"و لكن، مؤخرا تحولت الجنازات و قاعات العزاء الي حالة من حالات التردي الأنساني التي جعلت من الجنازات و التعازي محفلا لأنتهاك كل الاعراف و التقاليد و الاصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت

ختم :وعلي هذا، لم اقصد الأساءة لأي صحفي او مصور.. و لكن تعبيرا عن غضبا شديدا لمن خرج عن اصولنا و تقاليدنا وواجب احترام قدسية الميت".

تصرّف غير متوقع من آية سماحة بعد إساءة زوجها للصحفيين في جنازة سليمان عيد


وجهت الفنانة آيه سماحة رسالة للصحفيين بمنشور عبر حسابها علي موقع فيسبوك ،و ذلك بعد نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا للمصورين من جنازة الفنان سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور.

وقالت ايه سماحة :"كل التقدير و الاحترام لكل صحفيين و مصوري مصر المحترمين.. و كل الاحترام لدورهم دائما كشركاء نجاح..".

واضافت سماحة :"لم يتم ذكر اي صحفي او مصور من قريب او بعيد".

رد الفنان أشرف زكي على أزمة الصحفيين وجميع الفنانيين 

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الننقابة وجميع فناني مصر يحترمون ويقدرون الصحفيين، مشيرًا إلى أن الصحفيين والفنانين وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون والاحترام المتبادل بينهما أمر لا جدال فيه.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: باسمي وباسم كل فناني مصر نقدر جميع الصحفيين المصورين المصريين، الذين نعتبرهم شركاء، ونحن وجهان لعملة وحدة، وهناك ظاهرة في الجنازات والعزاءات وهي وجود دخلاء على المهنة، وليسوا إطلاقا الصحفيين والمصورين، نحن نعلم جيدا الصحفيين والمصورين وتربطنا بهم صداقات خاصة، لكن ظهور أشخاص يحملون موبايلات يندسون وسط الزحام.

الفنانة آية سماحة المخرج محمد السباعي سليمان عيد المصورين الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

د. عباس شومان

ضربوا أخوهم المتوفى | شومان يعلق على فيديو مال البنات الصادم

الطيب المزياني

بديل زيزو .. أرقام صادمة لـ الطيب المزياني صفقة الزمالك المحتملة

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان يعلق على مقترح تصفية الممتلكات قبل الموت لحل مشكلة الميراث

ارتداء الفتاة الحجاب

مينفعش أستنى لحد ما تبلغ.. عضو الأزهر للفتوى تحدد أفضل سن لارتداء الحجاب

علامات المؤمن الصادق

علامات المؤمن الصادق وصفاته.. تعرف عليها

بالصور

مي الغيطي تنشر جلسة تصوير مع زوجها البريطاني

زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي

طريقة عمل بسبوسة جوز الهند بدون فرن

طريقة عمل بسبوسة جوز الهند بدون فرن
طريقة عمل بسبوسة جوز الهند بدون فرن
طريقة عمل بسبوسة جوز الهند بدون فرن

تحذيرات طبية من الاستيقاظ بهذه الطريقة.. تجنبها فورًا

الذهاب للحمام
الذهاب للحمام
الذهاب للحمام

ضبط 20 طن رنجة وأسماك مدخنه غير صالحة بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الفروسية

وادى الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع .. فيديو

فوائد الخس في شم النسيم

فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مشروبات بعد الفسيخ

نشرب إيه بعد أكلة الفسيخ والرنجة في شم النسيم؟

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد