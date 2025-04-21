أكشن ومطاردات في برومو فيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز

طرح المخرج بيتر ميمي، البرومو الدعائي الأول لفيلم المشروع X، للفنان كريم عبد العزيز، المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة.

وتضمن برومو فيلم المشروع X، عدد من مشاهد الأكشن والمطارادات والتشويق، بين أبطال الفيلم.

فيلم المشروع X

أعلن النجم كريم عبد العزيز عن أحدث مشاريعه السينمائية، فيلم “المشروع X”، والمقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو 2025.

ونشر كريم عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة من كواليس العمل، حيث ظهر برفقة الفنانة ياسمين صبري والفنان إياد نصار، وعلق قائلًا: “فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله”.

فيلم “الأرض السوداء”

يأتي هذا في الوقت الذي كان كريم عبد العزيز قد كشف فيه سابقًا عن فيلم آخر بعنوان “الأرض السوداء”، والذي كان من المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “يوسف”، وهو ضابط شرطة يخوض مواجهة شرسة مع عصابة دولية لتهريب الآثار.

وأوضحت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات سابقة لبرنامج ET بالعربي أنها تجسد في الفيلم دور غطاسة محترفة تعيش في الجونة، وتخوض رحلة مشوقة مع كريم عبد العزيز، حيث تدور القصة في أجواء مليئة بالمغامرات حول العالم.

فيلم “The Seven Dogs”

إلى جانب “المشروع X”، كان كريم عبد العزيز قد أنهى مؤخرًا تصوير فيلم “The Seven Dogs”، الذي يشاركه في بطولته النجم أحمد عز، الفيلم يحمل طابع الأكشن والإثارة، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي بلال وعادل، اللذين سبق أن قدما الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

كريم عبد العزيز والمسرح

على صعيد آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رغبته في تقديم كريم عبد العزيز لعمل مسرحي جديد، بعد النجاح الذي حققه في مسرحية “الباشا”، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك فيها إلى جانب هنا الزاهد، حاتم صلاح، دينا محسن، وهيدي كرم، تحت إخراج رامي إمام.