حكم تحديد النسل في الإسلام وشروطه.. دينا أبو الخير تجيب

أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال يقول (ما حكم تنظيم النسل في الإسلام وشروطه؟

وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الصحابة الكرام قالوا في حديث صحيح (كنا نعزل في زمن النبي وأقر النبي هذا الفعل ولم ينهانا عنه) وهذا من سنة النبي التقريرية، والتي تعني إن النبي لو سكت عن فعل فهذا يعني إقراره به أي حكم الجواز في الشرع.

وأشار إلى أنه بذلك يجوز تنظيم النسل وهذا لا يتعارض شرعا مع مفهوم التوكل على الله، لان كل تعاليم الدين قائمة على التنظيم، فالله جعل الصيام والصلاة والحج بأوقات محددة ومعينة.

وأوضح أن النبي قال (تناكحوا وتكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) منوهة أن من هنا يحدث الخلط عند البعض ولا يفهمون معنى الذرية التي لا تكون كغثاء السيل وتكون قوية بدلا من أن تكون ذرية ضعيفة.

وأكدت أنه ينبغي أن نكون أمة قوية والبداية تكون من الأسرة التي تنشئ جيل قوي حتى يسعد بنا النبي ويباهي بنا الأمم يوم القيامة.

