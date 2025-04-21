هيئة دعم فلسطين: 47 يوما لم تدخل أي مساعدات إنسانية وشبح المجاعة يفتك بأرواح المدنيين

قال د. صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن إسرائيل ما زالت مستمرة في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "عبدالعاطي" في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن إسرائيل مستمرة أيضًا في حرب التجويع، متابعًا: "47 يومًا لم تدخل أي مساعدات إنسانية وشبح المجاعة يفتك بأرواح المدنيين".

كما أشار إلى أن إسرائيل ماضية في مخططاتها في تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن إسرائل تهدف إلى ضم الضفة الغربية وتهويد القدس واستباحة الأماكن المقدسة.

وتابع: "لا أعتقد أن هناك أفقًا للسلام في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، لذلك لا بد من تدخل دولي لوقف جرائم إسرائيل وعربدتها في المنطقة".