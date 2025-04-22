بعد الفسيخ والرنجة.. أطعمة تخلصك من الأملاح الزائدة بالجسم

يحتاج الجسم للتخلص من الأملاح الزائدة بعد أكلات شم النسيم، خاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة.

ولذلك يمكن أن تعتمد على هذه النصائح الفعالة للتخلص من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.

1. اشرب كميات كبيرة من الماء: الماء هو الوسيلة الأسرع لطرد الصوديوم الزائد، فحاول أن تشرب من 2.5 إلى 3 لترات يومياً.

2. تناول أطعمة مدرة للبول: تساعد في طرد السوائل المحتبسة نتيجة الأملاح، مثل: البقدونس، الكرفس، الخيار، البطيخ، والأناناس.

3. قلل أو امتنع مؤقتاً عن الصوديوم: تجنب الملح العادي، المعلبات، المخللات، الوجبات السريعة.

4. اشرب مشروبات ديتوكس طبيعية: مشروب الليمون والنعناع والخيار في ماء بارد، ومغلي الشعير أو الكركديه (بدون سكر).

5. مارس رياضة خفيفة يومياً: المشي السريع أو التمارين الخفيفة تساعد الجسم في التخلص من السوائل.

6. أكثر من تناول البوتاسيوم: البوتاسيوم يساعد في موازنة الصوديوم بالجسم، وموجود في الموز، الأفوكادو، البطاطا، السبانخ.

7. قلل الكافيين مؤقتاً: لأنه قد يسبب الجفاف ويزيد من احتباس السوائل أحياناً.

8. راقب ضغط دمك: الأملاح الزائدة قد تؤثر على ضغط الدم، خصوصاً لمن لديهم تاريخ مرضي.