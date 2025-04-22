سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الدجاج بالليمون والثوم في الفرن

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات سهلة ولذيذة، نقدم لكِ طريقة عمل الدجاج بالليمون والثوم في الفرن.



المكونات:

كيلو صدور دجاج مخلية.

2 فصوص ثوم مهروس.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

1 كوب مرقة دجاج.

2 ليمونة

أعواد روزماري طازجة.

1/2 ملعقة ملح 1/2 ملعقة فلفل أسود 1/2 ملعقة بابريكا 1/2 ملعقة ريحان 1/2 ملعقة زنجبيل.

طريقة تحضير :

تبّلي صدور الدجاج جيدا ، امزجي الملح والفلفل مع البابريكا والريحان والزنجبيل وملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اتركي صدور الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين أو أكثر، ثُم ضعيها في الفرن لتكون نصف ناضجة.

شوحي البصل والثوم ثُم ضيفي مرقة الدجاج 'الشوربة' واتركيها تغلي 10 دقائق.

أضيفي عصير الليمون على المرقة.

أخرجي صينية الدجاج من الفرن، اسكبي عليها المرقة، واضيفي شرائح الليمون وأعواد الروزماري الطازجة، وادخليها الفرن مرة أخرى لتُكمل نضجها.