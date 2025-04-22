بعد شم النسيم .. طريقة احترافية لعمل مسقعة الباذنجان

بعد شم النسيم تحتار ربة المنزل في أكلات سهلة وبسيطة، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المسقعة بالباذنجان خطوة بخطوة:

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة فلفل أخضر (رومي أو حار حسب الذوق)

2 حبة طماطم مفرومة أو مبشورة

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

زيت للقلي

ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا (حسب الرغبة)

الخطوات:

قلي الباذنجان:

رشي شرائح الباذنجان بالملح واتركيها لمدة 15 دقيقة لتتخلص من المرارة.

جففيها جيدًا ثم اقليها في الزيت حتى تتحمر، ثم ضعيها على ورق لامتصاص الزيت.

تحضير الصلصة:

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البهارات، واتركيها تغلي حتى تتكاثف الصلصة.

تجميع المسقعة:

في صينية فرن أو طبق عميق، ضعي طبقة من الباذنجان ثم اسكبي جزءًا من الصلصة.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية.

الخبز (اختياري):

ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا لتتمازج النكهات.

اقتراحات التقديم:

تُقدم المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

يمكن إضافة اللحم المفروم المعصج إذا أردتِ نسخة أكثر غنى.