بعد شم النسيم .. طريقة احترافية لعمل مسقعة الباذنجان

بعد شم النسيم تحتار ربة المنزل في أكلات سهلة وبسيطة، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المسقعة بالباذنجان خطوة بخطوة:
المكونات:
2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة)
1 بصلة كبيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
2 حبة فلفل أخضر (رومي أو حار حسب الذوق)
2 حبة طماطم مفرومة أو مبشورة
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
زيت للقلي
ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا (حسب الرغبة)
الخطوات:
قلي الباذنجان:
رشي شرائح الباذنجان بالملح واتركيها لمدة 15 دقيقة لتتخلص من المرارة.
جففيها جيدًا ثم اقليها في الزيت حتى تتحمر، ثم ضعيها على ورق لامتصاص الزيت.
تحضير الصلصة:
في مقلاة، سخني القليل من الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البهارات، واتركيها تغلي حتى تتكاثف الصلصة.
تجميع المسقعة:
في صينية فرن أو طبق عميق، ضعي طبقة من الباذنجان ثم اسكبي جزءًا من الصلصة.
كرري العملية حتى تنتهي الكمية.
الخبز (اختياري):
ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا لتتمازج النكهات.
اقتراحات التقديم:
تُقدم المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز.
يمكن إضافة اللحم المفروم المعصج إذا أردتِ نسخة أكثر غنى.