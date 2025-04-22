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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد شم النسيم .. طريقة احترافية لعمل مسقعة الباذنجان

المسقعة
المسقعة
ريهام قدري

بعد شم النسيم تحتار ربة المنزل في أكلات سهلة وبسيطة، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المسقعة بالباذنجان خطوة بخطوة:

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة)
1 بصلة كبيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
2 حبة فلفل أخضر (رومي أو حار حسب الذوق)
2 حبة طماطم مفرومة أو مبشورة
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
زيت للقلي
ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا (حسب الرغبة)

الخطوات:

قلي الباذنجان:

رشي شرائح الباذنجان بالملح واتركيها لمدة 15 دقيقة لتتخلص من المرارة.
جففيها جيدًا ثم اقليها في الزيت حتى تتحمر، ثم ضعيها على ورق لامتصاص الزيت.

تحضير الصلصة:

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البهارات، واتركيها تغلي حتى تتكاثف الصلصة.

تجميع المسقعة:

في صينية فرن أو طبق عميق، ضعي طبقة من الباذنجان ثم اسكبي جزءًا من الصلصة.
كرري العملية حتى تنتهي الكمية.

الخبز (اختياري):

ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا لتتمازج النكهات.

اقتراحات التقديم:

تُقدم المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز.
يمكن إضافة اللحم المفروم المعصج إذا أردتِ نسخة أكثر غنى.

شم النسيم المسقعة طريقة عمل المسقعة بالباذنجان خطوة بخطوة

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