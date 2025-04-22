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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الأكلات الدسمة.. مشروبات طبيعية تخلصك من غازات البطن

غازات البطن
غازات البطن
ريهام قدري

يعاني الكثير بعد تناول الأكلات الدسمة من الغازات بالبطن، ولذلك يمكن أن تعتمدي على مشروبات طبيعية للتخلص من الغازات بالبطن..

وإليك قائمة بأفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من غازات البطن وتهدئة الجهاز الهضمي:

1. مشروب النعناع

الطريقة: اغلي أوراق النعناع الطازجة في ماء واشربه دافئًا.
الفائدة: يريح عضلات المعدة والأمعاء ويقلل من التقلصات والغازات.

2. مشروب الزنجبيل

الطريقة: ابشر قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وضعها في ماء مغلي، واتركه يُنقع 5-10 دقائق.
الفائدة: يساعد على تحسين الهضم وطرد الغازات.

3. مغلي الكمون

الطريقة: ملعقة صغيرة من الكمون في كوب ماء مغلي، يُغطى 5 دقائق ثم يُشرب.
الفائدة: ممتاز لطرد الغازات وتهدئة المعدة.

4. مشروب اليانسون

الطريقة: ملعقة صغيرة من اليانسون في ماء مغلي، يُنقع ويُشرب دافئًا.
الفائدة: يقلل من الانتفاخ ويُساعد على الهضم.

5. ماء دافئ مع ليمون

الطريقة: عصير نصف ليمونة في كوب ماء دافئ صباحًا قبل الأكل.
الفائدة: ينشّط الأمعاء ويقلل من تراكم الغازات.

6. شاي القرفة

الطريقة: عود قرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة في ماء مغلي.

الفائدة: تحسّن الهضم وتقلل الانتفاخ.

كل هذي المشروبات يفضل تناولها دافئة وليس ساخنة جدًا، ويفضل عدم إضافة السكر لتجنب تهيج المعدة.

مشروبات طبيعية للتخلص من الغازات بالبطن غازات البطن الجهاز الهضمي

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