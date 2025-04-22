محافظ جنوب سيناء: نمتلك فرصا واعدة في المجال الزراعي

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعمل في إطار الرؤية المصرية 2023 نحو طريق التنمية المستدامة، حيث تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد والخيرات، وخاصة في مجال الزراعة التي تعتمد على البيئة دون استخدام كيماويات، موضحًا أن أرض سيناء مقدسة وتحمل الكثير وواعدة في المجال الزراعي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة أزهري، على أن هناك خطة واضحة لتعزيز مكانة التمور المصرية، خاصة في الأسواق العالمية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة، ويتم تشجيع المزارعين في سيناء على الاستفادة من هذه الفرص، مع التأكيد على أن هناك استراتيجيات قائمة بالفعل لتعزيز الإنتاج والتسويق.

وشدد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، على أهمية التعاون العربي في مجال زراعة النخيل، الذي يعتبر رمزًا للبيئة العربية.

وذكر أن هناك خططا لتعزيز قدرة جنوب سيناء على تصدير التمور إلى الأسواق العربية والعالمية، مع التركيز على الشراكات العادلة مع المستثمرين.