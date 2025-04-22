أفضل لاعب داخل القارة.. محلل رياضي يشيد بأداء إمام عاشور

علق المحلل الرياضي أحمد اليمني على أداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مشيدًا بمستواه المميز.

وكتب اليمني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “قربنا على نهاية الدوري ونهاية دوري أبطال افريقيا..مؤخرًا في جدل كبير عن أفضل لاعب حتى الآن في البطولتين.

وأضاف "أكيد تتويج الأهلي بالدوري أو بدوري أبطال أفريقيا بيفرق في الاختيارات بس حتى الآن ولأن البطولتين لسه متحسموش فبدون أي جدال إمام عاشور هو أفضل لاعب في الدوري المصري وأفضل لاعب في دوري ابطال افريقيا وبالتبعية هو حتي الان أفضل لاعب مصري وأفضل لاعب بيلعب داخل القارة حتي الان”.

وتابع: “طبيعي لإن إمام جي من الغريم التقليدي للأهلي فلازم الجمهور المنافس يقلل من أدائه، وكان بيتقال إمام في الزمالك أعلى من إمام في الأهلي.. يمكن دا شوية كان مقبول نسبيًا قبل بداية الموسم الحالي.. لكن دلوقتي الإجابة واضحة جدًا”.



وأوضح: “دلوقتي النقاش عن أداء ابراهيم عادل ومصطفي فتحي الاستثنائي مع بيراميدز ودي حقيقة الاتنين مقدمين موسم متميز.. لكن حتى الآن إمام أفضل من الثنائي، ويمكن إبراهيم عادل بيجي وراه وزي ما قلت في الأول التتويج بالبطولة بيحسم الألقاب الفردية”.

وأردف: "إمام أرقامه كلها استثنائية سواء في المشاركة أو المحاولات على المرمي أو الاهداف أو اجمالي الاسهامات..حتي صناعة الفرص اللي اوقات ممكن يتقال إمام محتاج يلعب جماعي بشكل أكبر.. فهو برضو حتي الان هو الأعلي جماعية "صناعة الفرص" في الفريق في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري بعد حسين الشحات.

يمكن شهادتي مجروحة في إمام بس إمام تعرض لكل أنواع الضغوط سواء من جمهور المنافس اللي شن عليه حملات جماهيرية وإعلامية كبيرة ".

وتابع: “وفي فترة من الفترات بعض من جمهور الاهلي كان بينساق ورا الكلام دا، لكن مع الوقت ومع استمرارية إمام في الأداء الاستثنائئ أصبح الموضوع غير مؤثر”.

واختتم: "تتويج الأهلي بدوري ابطال افريقيا وبعدها بطولة الدوري"اللي بيراميدز الأقرب ليها" هتكون تتويج جماعي للأهلي وتتويج فردي لموسم استثنائي للاعب استثنائي وصفقة بعتبرها من أهم الصفقات للأهلي آخر 20 سنة".

وأشاد الإعلامي أحمد شوبير، بمستوى نجم الأهلي، إمام عاشور خلال مباراة الفريق مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجة الاذاعي: بقا عادي أننا كل مرة نقول أمام عاشور نجم المباراة، أنا عايز الناس تمسك الخشب وهي بتتكلم عنه».

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة صنداونز بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.