قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم م ن م، ميكانيكي موتوسيكلات، مقيم بمساكن السيدة خديجة، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بجاره إثر قيامه بعضّ إصبعه، في القضية رقم ٢١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الضواحي، والمقيدة برقم ٢٢٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي بورسعيد.

ميكانيكي قضم إصبع جاره في بورسعيد فعوقب بالسجن 5 سنوات



كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود ليوم 28 مارس 2024 بدائرة قسم الضواحي، عندما نشب خلاف بين المتهم والمجني عليه ش ن إ، فاعتدى عليه المتهم بعضّ إصبع إبهامه الأيسر، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بحسب تقرير الطب الشرعي، قدرت نسبتها بـ2% وتتمثل في إصابة لا يُرجى شفاؤها بسلامية الإصبع.



شهد المجني عليه أمام النيابة بأن المتهم باغته بالاعتداء عقب مشادة كلامية، وهو ما أكده نجله، الذي حضر الواقعة وشهد بذات مضمون أقوال والده، كما جاءت تحريات المباحث، التي أجراها معاون مباحث قسم الضواحي، لتؤكد صحة الواقعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة تطابقت مع ما ورد بالأوراق، وأن العاهة حدثت نتيجة العضة، وتسببت في كسر مفتوح تطلب تدخلاً جراحيًا، وأوصى التقرير بإعادة توقيع الكشف الطبي بعد مرور 4 أشهر لاستقرار الحالة.