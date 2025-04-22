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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. الأسر تحتفل بشم النسيم.. وضبط مخالفات بالأسواق

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 214/2025 أحداث متنوعة. 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع البالونات والورود على الأطفال والكبار الذين توافدوا على الحدائق والمتنزهات العامة للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وذلك فى لفتة لإضفاء أجواء الفرحة والسعادة والبهجة عليهم بهذه المناسبة السنوية.  

وأكد المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك تم تحقيق الجاهزية الكاملة بالحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال هذه الاحتفالات للاستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها.

https://www.elbalad.news/6549794

شم النسيم 

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص تعازيه فى وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، والذى كان رمزاً للسلام والمحبة ، وصوتاً للتسامح والتفاهم بين الأديان .

جاء ذلك فى إتصال تليفونى من محافظ أسوان لنيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وأيضاً للقمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، بالإضافة إلى شعب الكنيسة. 

https://www.elbalad.news/6549665

واصلت اللجان التفتيشية الخماسية المشتركة بأسوان حملاتها المفاجئة على المحال العامة والأسواق للتأكد من التراخيص ، وإشتراطات الصحة والسلامة العامة للمعروضات من المنتجات والسلع المختلفة وذلك ضمن الجهود المكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقد أسفرت جهود اللجان التى ضمت المسئولين بجهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والطب البيطرى وسلامة الغذاء بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن عن ضبط 350 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

https://www.elbalad.news/6549674

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات اليوم إقبال من الأسر الأسوانية من الأقباط منذ الصباح الباكر للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

ومن أبرز الحدائق التي توافد عليها المواطنين نجد الحدائق العامة كالسلام ودرة النيل والشيراتون ، بجانب الحدائق الأكثر شهرة كحدائق فريال وجزيرة النباتات حيث حرصت الأسر على تناول الأطعمة المختلفة خاصة الفسيخ الأسواني.

كما قامت العديد من الأسر الأسوانية بتنظيم رحلات نيلية للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والجزر النيلية وشلالات للمياه والطقس الجاف ، مع التوجه للحدائق التى تقع وسط النيل والجزر النيلية المختلفة كجزيرة النباتات.

https://www.elbalad.news/6549613

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