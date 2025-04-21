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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعزي إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك فى وفاة بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص تعازيه فى وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، والذى كان رمزاً للسلام والمحبة ، وصوتاً للتسامح والتفاهم بين الأديان .

جاء ذلك فى إتصال تليفونى من محافظ أسوان لنيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وأيضاً للقمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، بالإضافة إلى شعب الكنيسة .

البابا فرنسيس

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على قيمة وقامة البابا فرنسيس على مستوى العالم أجمع ، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط ، لما جسده من مواقف هادفة وبناءة لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء ، وسيذكره التاريخ بمواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخى والمحبة .

ولفت المحافظ إلى أن بابا الفاتيكان ترك إرثاً إنسانياً عظيما سيظل محفوراً فى وجدان الإنسانية حيث كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة ، وعمل لبناء جسور الحوار بين الشعوب بما جعله مثالاً يحتذى به فى الإخلاص للقيم النبيلة .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وذلك بمرافقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية .

وأكد المحافظ على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، فوحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .

ويتم تطبيق ذلك داخل دور العبادة فى المساجد والكنائس من خلال العلو بالقيم السامية والأخلاق والرقى بالنفس لتحفيز الشباب على حسن الخلق ، لأنها أساس لتقدم الأمم .

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