أسوان في 24 ساعة.. احتفالات بعيد القيامة وتوزيع العيدية وإصلاح للطرق وحركة للمحليات

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 20/4/2025.

فقد اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة محليات لندب بعض العاملين للعمل بالوظائف والوحدات المحلية المختلفة وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.

تضمنت الحركة ندب علاء الدين ممدوح للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، ومحمد محمود ربيع للعمل نائباً لرئيس مدينة أسوان ، وإبراهيم حسين عبد الله للعمل سكرتير لمدينة الرديسية ، ويحيى مصطفى محمد للعمل منسقاً لوحدة حياة كريمة .

محافظ أسوان يعتمد حركة المحليات .. والتقييم مستمر لأختيار أفضل الكوادر

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد كلاً فى نطاق مركزه ومدينته لنقل رسائل المحبة والود بين جناحى الأمة بمسلميها وأقباطها ، والتأكيد على إعلاء روح التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع الأسوانى.



محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئةللأقباط بعيدالقيامة

نجحت جهود الجهات المختصة بأسوان بعد مرور 48 ساعة فى فتح الطريق الدائرى الرئيسى بمركز نصر النوبة ، بناءاً على تكليفات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة إصلاح الهبوط الأرضى المفاجئ الذى حدث بالطريق فى توشكى بعرض 6 متر ، وبطول وعمق 2 متر .



أسوان.. فتح الطريق الدائري بنصرالنوبةبعد 48 ساعة من الهبوط الأرضي

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على توزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال ، بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .

محافظ أسوان يوزع كروت التهنئة رئيس الجمهورية والعيدية على الأطفال بالكنائس

وسط أجواء من الود والمحبة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وذلك بمرافقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية .



محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بالكنائس بمناسبة عيد القيامة