أخبار أسوان: استعدادات لشم النسيم ومتابعة لمشروعات الرصف وإزالة التعديات وزيارات لوفد ذوى الهمم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة أحداثًا متنوعة.

5 آلاف جنيه.. محافظ أسوان: غرامات مالية لإلقاء مخلفات بطريق بديل السادات



تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الطريق البديل للسادات وهو طريق فيله / الشلال / الإسكان المتميز / السادات وذلك من أجل تسهيل الحركة المرورية سواء للحافلات السياحية أو مركبات المواطنين المختلفة.

وأثناء تفقده للطريق برفقه اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، ومديرى المرور، والطرق، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان، قرر الدكتور إسماعيل كمال توقيع غرامات مالية تصل إلى 5 ألاف جنيه لأى سيارة يتم ضبطها تقوم بإلقاء أى مخلفات أو تراكمات بهذا الطريق الحيوى الذى يساهم فى حل التكدس والإزدحام على طريق السادات، الذى يشهد لأول مرة تنفيذ أكبر مشروع للتوسعة والتطوير والتجميل والتحديث على مرحلتين بطول 4.5 كم.

جهود محافظة أسوان

إزالة 92 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 بأسوان.. صور



شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 24 إبريل الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 92 حالة تعدى بمساحة 43 ألف و 409 م2 .

توريد 8869 طن من القمح المحلى بالصوامع والشون والبناكر لموسم الحصاد الحالى



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح بمختلف مراكز المحافظة ، والتى وصلت إلى 8869 طن حتى الآن .

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود أجهزة المحافظة لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

حملات بيطرية بأسوان على الأسواق لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والقيامة المجيد.. شاهد



وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضمان الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية للإستهلاك الآدمى وذلك هذا فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد.

ومن جانبه أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، وتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم تنظيم حملات مكبرة على مدار يومين للمرور على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحه بمركز إدفو .

محافظ أسوان يشكر الكيانات السياحية: حققنا معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال هذا العام



قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى الحالى ، وتحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة ، وهو الذى جاء نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.

وفد شبابي لذوى الهمم يزور المزارات السياحية فى أسوان ..صور



قام وفد شبابى من ذوى الهمم بزيارة لعدد من المزارات السياحية بمحافظة أسوان، ومنها السد العالي ورمز الصداقة، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة أسوان.

وتصادف وجود وفد سياحي من ذوي الهمم بدولة الصين، وقت زيارة وفد ذوى الهمم المصرى، والتقط الوفدان صورا تذكارية علي جسم السد العالي بالمنصة.