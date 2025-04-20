محافظ أسوان: حركة تنقلات لـ10 مديرين للإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة تنقلات لعدد 10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من إجراء هذه الحركة هو سرعة أداء الخدمات الجماهيرية بكل أمانة ونزاهة وكفاءة ، مع حسن معاملة المواطنين من خلال تنفيذ النهج الجديد للمحافظة بإستخدام الوسائل والأدوات العصرية الحديثة ، والتكنولوجية لتحقيق الدقة والشفافية والعدالة فى الخدمة المقدمة للمواطن البسيط .

حركة تنقلات

ولفت المحافظ إلى أننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذى لتطوير الأداء والتحديث المستمر لأساليب وطرق التيسير والتسهيل لتلقى الخدمة في أسرع وقت ضمن الجهود الهادفة للفصل بين متلقى ومقدم الخدمة حيث يتحقق ذلك من خلال ضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى في إطار دفع عجلة العمل ، وتطوير العمل المؤسسى ، وفقاً لرؤية مصر 2030 لتطبيق منظومة التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة محليات لندب بعض العاملين للعمل بالوظائف والوحدات المحلية المختلفة وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.

حيث تضمنت الحركة ندب علاء الدين ممدوح للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، ومحمد محمود ربيع للعمل نائباً لرئيس مدينة أسوان ، وإبراهيم حسين عبد الله للعمل سكرتير لمدينة الرديسية ، ويحيى مصطفى محمد للعمل منسقاً لوحدة حياة كريمة .

وتقادم أحمد عبد الرسول للعمل سكرتير لمدينة كوم أمبو، وسالم حسن أبو ضيف للعمل سكرتير لقرية حجازة بكوم أمبو ، وسعيد جمال سعيد للعمل سكرتير لقرية الجعافرة ، ومايكل رفعت زاخر للعمل رئيس حى غرب بمدينة أسوان ، ومحمد صلاح محمد مندور للعمل رئيساً لقرية كركر .

فضلاً عن عودة أبو الحسن بدرى سكرتير مدينة الرديسية ، وهيثم محمد سكرتير مدينة كوم أمبو لجهة عملهما الأصلية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن التقييم مستمر لأختيار أفضل الكوادر المؤهلة للإسراع بمنظومة العمل ورفع مستوى النظافة والتفاعل مع مشاكل المواطنين لوضع الحلول العاجلة لها .