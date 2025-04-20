قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مؤخر الصداق و"القايمة" يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أسامة ربيع: ‎90%‎ من سفن العالم تمر عبر قناة السويس
دخل الحمام ووقع| ابنة سليمان عيد تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة
أسامة ربيع: قناة السويس تتحول إلى قناة خضراء بحلول 2030
غارة أمريكية تستهدف وسط صنعاء وتسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين
التموين: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم
الحصبة تهاجم تل أبيب.. وزارة الصحة الاسرائيلية تكشف عدد المصابين
أسامة ربيع: نجاح تعويم إيفرجيفن لحظة تاريخية.. والسر في الثقة برجالنا
ميار شريف تُتوج بلقب بطولة تشالنجر مدريد للتنس
اعتذار علني من سلاف فواخرجي لسبب صادم
طقس شم النسيم| أول موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: حركة تنقلات لـ10 مديرين للإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية

محافظة اسوان
محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة تنقلات لعدد 10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من إجراء هذه الحركة هو سرعة أداء الخدمات الجماهيرية بكل أمانة ونزاهة وكفاءة ، مع حسن معاملة المواطنين من خلال تنفيذ النهج الجديد للمحافظة بإستخدام الوسائل والأدوات العصرية الحديثة ، والتكنولوجية لتحقيق الدقة والشفافية والعدالة فى الخدمة المقدمة للمواطن البسيط .

حركة تنقلات

ولفت المحافظ إلى أننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذى لتطوير الأداء والتحديث المستمر لأساليب وطرق التيسير والتسهيل لتلقى الخدمة في أسرع وقت ضمن الجهود الهادفة للفصل بين متلقى ومقدم الخدمة حيث يتحقق ذلك من خلال ضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى في إطار دفع عجلة العمل ، وتطوير العمل المؤسسى ، وفقاً لرؤية مصر 2030 لتطبيق منظومة التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة محليات لندب بعض العاملين للعمل بالوظائف والوحدات المحلية المختلفة وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.

حيث تضمنت الحركة ندب علاء الدين ممدوح للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، ومحمد محمود ربيع للعمل نائباً لرئيس مدينة أسوان ، وإبراهيم حسين عبد الله للعمل سكرتير لمدينة الرديسية ، ويحيى مصطفى محمد للعمل منسقاً لوحدة حياة كريمة .

وتقادم أحمد عبد الرسول للعمل سكرتير لمدينة كوم أمبو، وسالم حسن أبو ضيف للعمل سكرتير لقرية حجازة بكوم أمبو ، وسعيد جمال سعيد للعمل سكرتير لقرية الجعافرة ، ومايكل رفعت زاخر للعمل رئيس حى غرب بمدينة أسوان ، ومحمد صلاح محمد مندور للعمل رئيساً لقرية كركر .

فضلاً عن عودة أبو الحسن بدرى سكرتير مدينة الرديسية ، وهيثم محمد سكرتير مدينة كوم أمبو لجهة عملهما الأصلية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن التقييم مستمر لأختيار أفضل الكوادر المؤهلة للإسراع بمنظومة العمل ورفع مستوى النظافة والتفاعل مع مشاكل المواطنين لوضع الحلول العاجلة لها .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

ترشيحاتنا

«الأزهر العالمي للفتوى» يطلق فعاليات الملتقى المركزي لشباب الجامعات

الأزهر العالمي للفتوى يطلق فعاليات الملتقى المركزي لشباب الجامعات

علي جمعة

علي جمعة: 95% من العلماء الكبار اتفقوا مع منهج الإمام الأشعري

الأزهر و«مؤسسة أبوالعينين» يكرمان الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

بمشاركة أكثر من 1000 طالب وافد.. الأزهر و«مؤسسة أبوالعينين» يكرمان الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

بالصور

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد