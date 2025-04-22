وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفيات ووحدات القناطر الخيرية

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

تفاصيل الجولة

وشملت الجولة التفقدية عدداً من الوحدات الصحية والمستشفيات، وهي: وحدة طب الأسرة ببهادة ووحدة طب الأسرة بأجهور الصغرى ووحدة طب الأسرة بقرية الصغير ومستشفى القناطر الخيرية العام.

وخلال الجولة، تم التأكد من انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبي النوبتجي بكامل التشكيل، كما تم مراجعة تطبيق خطة التأمين الطبي المعدة مسبقًا لتغطية احتياجات المواطنين خلال العطلات الرسمية.

وقال الشلقانى إن الجولة تأتي ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة من قبل وزارة الصحة، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من: الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات والدكتور نبيل الطحان، مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة.