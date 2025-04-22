

أعلن الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء حيث تقام جنازة البابا يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.

ومنذ قليل؛ انتهى اجتماع الكرادلة في الفاتيكان والذي عقد لبحث خططهم بشأن موعد جنازة البابا فرانسيس الراحل.

وأكد الكرادلة أن الجنازة ستقام يوم السبت 27 أبريل، في الساعة التاسعة صباحًا (بتوقيت المملكة المتحدة).



وسيبدأ بذلك أيضًا اليوم الأول من تسعة أيام من الحداد.

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب عن عمر يناهز 88 عاما.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وقال الفاتيكان إن البابا فرانسيس (88 عاما) توفي بشكل غير متوقع يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وسكتة قلبية، منهيا بذلك فترة حكم دافع فيها عن الفقراء والمهمشين