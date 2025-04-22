راغب علامة يحييحفلات غنائية فى المكسيك.. تفاصيل

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في المكسيك ومن المقرر أن تنطلق الحفلات فى الفترة من 24 الى 27 ابريل الحالي.

ويشدو راغب علامة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى المكسيك سواء كانت القديمة منها او الحديثة.

لقاء راغب علامة وماجد المصري

من ناحية أخرى حصد لقاء ودي جمع الفنان اللبناني راغب علامة والفنان ماجد المصري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال زيارة المصري الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ووثّق الثنائي لقائهما عبر فيديو نُشر على حساباتهما الرسمية، أظهر أجواء المحبة والدفء التي تجمعهما، حيث استقبل راغب علامة صديقه على مأدبة غداء مميزة، مرحّباً به بكلمات عفوية قائلاً: "صديق العمر، نوّرت بيروت، قلبي فرحان"، قبل أن يمازحه: "هو راجع على مصر وأنا راجع على دبي، وقبل الطيارة بساعتين بعدنا سوا وعم نتغدّى".

وخلال اللقاء، علق علامة بطرافة على شخصية "رجب الجريتلي" التي قدّمها المصري في مسلسل "إش إش" إلى جانب الفنانة مي عمر، قائلا: "رجب معلّم المعلّمين... بس ما جبش البضاعة معاه، أي الحلو، زي ما عمل مع عمرو أديب"، في إشارة طريفة إلى المقابلة التي ظهر فيها المصري مع الإعلامي عمرو أديب وهو يحمل علب شوكولاته مستوحاة من كرم شخصية "رجب"، بعيداً عن الطابع الإجرامي الذي ظهر في العمل.

وعبر خاصية القصص المصوّرة، كتب راغب علامة: "حبيبي وصديقي ماجد، نورت لبنان وألف مبروك على نجاحاتك المستمرّة يا معلم رجب".

بدوره، عبّر ماجد المصري عن سعادته الكبيرة باللقاء، واعداً بلقاء قريب في دبي، وعلّق قائلاً: "دعوة من السوبر ستار راغب علامة على الغداء في لبنان الحبيب... شكراً يا عشرة العمر".