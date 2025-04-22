رئيس مدينة كفر الشيخ يتفقد بدء أعمال الرصف بشارع المصنع | صور

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ميدانياً، اليوم، بدء أعمال الرصف بشارع المصنع، بعد استكمال الأعمال التمهيدية للرصف، بحضور اللواء سامح العزب، مدير مرور كفر الشيخ، والعميد أبو الفتوح زكي، وكيل إدارة المرور.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الرصف بشوارع مدينة كفر الشيخ، والمدرجة بالخطة الاستثمارية، وسرعة نهو أعمال الرصف بشارع المصنع، وشارع الاستاد، مشدداً على استلام جميع الأعمال بأعلى معايير الجودة، وتوصيل جميع المرافق العامة للخدمات قبيل أعمال الرصف.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتواجد جميع مهندسو الرصف، والفنيين، على رأس العمل، والإشراف والمتابعة على أعمال الرصف، حتى يتم الانتهاء من رصف الشارع من الجانبين.

جاء ذلك بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والدكتور مهندس أحمد صبحي، استشاري الطرق بديوان عام المحافظة، والمهندس محمود كمال، مدير الإدارة الهندسية، وحسام عطية، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق.