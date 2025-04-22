صعود كفر الشيخ في الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان إبداع 5 | صور

تفوق فريق محافظة كفر الشيخ، في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان "إبداع 5" ، لمراكز الشباب في نسخته الخامسة لعام 2025 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي هذا بمشاركة الفرق من 16 محافظة على مسرح الوزارة بالمهندسين، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه بفوز فريق المحافظة على فريق الفيوم، يصعد كفر الشيخ إلى دور الثمانية ليواجه فريق دمياط الليلة، متمنيًا استمرار تقدم الفريق وكافة فرق المحافظة في باقي المجالات على مدار منافسات مهرجان إبداع.

وتابع: وقد شهدت منافسات دور الـ 16 فوز فرق محافظات الإسماعيلية على الشرقية، كما تغلبت القاهرة على شمال سيناء، وحققت المنيا الفوز على جنوب سيناء، كما تمكنت الدقهلية من الفوز على البحيرة وفوز دمياط على المنوفية.

تولى الإعلامي أحمد عبد العزيز مسؤولية تحكيم المسابقة، كما أعلنت لجنة التحكيم أن التصعيد لدور الثمانية جرى وفق معايير دقيقة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

تأتي مشاركة فريق كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد، منسق مهرجان إبداع بالمديرية.