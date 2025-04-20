تحرير 67 محضرًا ضد مخابز بلدية مخالفة بكفر الشيخ | صور

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ اليوم، حملة مكبرة استهدفت متابعة المخابز البلدية بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين.

تفاصيل المخالفات التموينية

أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرًا بسبب نقص الوزن، و10 محاضر لعدم النظافة، و6 محاضر لعدم مطابقة المواصفات، و10 محاضر لعدم الإعلان، و3 محاضر لعدم إعطاء «بون صرف»، ومحضر تصرف، ومحضر توقف، ومحضر لعدم وجود ميزان، بإجمالي 67 محضرًا.

وفي سياق متصل، حررت إدارة تموين بندر كفر الشيخ، محضرًا ضد مخبز سياحي لعدم حصوله على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة وسرقة الغاز الطبيعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهات التحقيق.