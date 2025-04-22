أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يُنظر إلى الذهب كأحد أهم الأدوات المالية الآمنة في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق. ويتابع المصريون تحركات المعدن الأصفر بشكل يومي، سواء بهدف الادخار، أو الاستثمار، أو حتى شراء المشغولات الذهبية استعدادًا للزواج.

من الزينة إلى أداة للادخار الآمن

لم يعد الذهب مجرد وسيلة للزينة تقتنيها النساء، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى ملاذ آمن يلجأ إليه المواطنون لحماية مدخراتهم. ويأتي هذا التحول في ظل تذبذب أسعار العملات، وعدم استقرار أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما جعل الذهب يحتل مكانة بارزة كأصل مالي ثابت القيمة نسبيًا، مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر – دون احتساب المصنعية – المستويات التالية:

• عيار 24: بلغ سعر البيع نحو 5651 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء حوالي 5617 جنيهًا.

• عيار 22: سجل سعر البيع 5180 جنيهًا، وسعر الشراء 5149 جنيهًا.

• عيار 21: وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، بلغ سعر البيع 4945 جنيهًا، مقابل 4915 جنيهًا للشراء.

• عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4239 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 4213 جنيهًا.

• عيار 14: بلغ سعر البيع 3297 جنيهًا، وسجل سعر الشراء نحو 3277 جنيهًا.

• عيار 12: سجل سعر البيع 2826 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2809 جنيهًا.

• سعر الأونصة الذهب: بلغ 175779 جنيهًا للبيع، و174713 جنيهًا للشراء.

• الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 39560 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 39320 جنيهًا.

• الأونصة بالدولار: سجلت 3447.09 دولار.

الجنيه الذهب.. وسيلة ادخار مفضلة

يُعد الجنيه الذهب من أبرز أشكال الذهب المتداولة في السوق المصري، ويتميز بوزنه الثابت البالغ 8 جرامات من عيار 21. ويفضل الكثير من المواطنين اقتنائه كوسيلة للادخار، كونه يحتفظ بقيمته مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تتأثر بتكاليف المصنعية، مما يجعله خيارًا عمليًا في فترات التقلبات الاقتصادية.

أشهر عيارات الذهب المتداولة في السوق المصري

يتوافر الذهب في السوق المصري بعدة عيارات تختلف من حيث درجة النقاء وسعر الجرام، ويُعد أبرزها:

• عيار 24: أنقى الأنواع بنسبة نقاء تصل إلى 99.99% ويُستخدم غالبًا في صناعة السبائك.

• عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر ويحتوي على 87.5% من الذهب النقي.

• عيار 18: يحتوي على 75% من الذهب ويُستخدم بكثرة في تصميمات المجوهرات الحديثة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر

تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر، وفقًا لعدة متغيرات داخلية وخارجية، أبرزها:

• السعر العالمي للأوقية: يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية العالمية والقرارات الاقتصادية الكبرى.

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه: تؤثر تقلبات الدولار مباشرة على أسعار الذهب نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد.

• حجم الطلب المحلي: تزداد الأسعار في المواسم مثل الأعياد وحفلات الزفاف نتيجة ارتفاع الطلب على الشراء.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، باعتباره أداة استثمارية مستقرة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم عالميًا. ويوصي الخبراء المواطنين بمتابعة تحركات السوق وتحليل المؤشرات المالية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن.

الذهب.. ملاذ آمن في مواجهة الأزمات

يواصل المعدن الأصفر أداء دوره التاريخي كأداة حماية فعالة في أوقات الأزمات، حيث يلجأ إليه ملايين المصريين للحفاظ على قيمة أموالهم. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، تبقى متابعة أسعار الذهب من أولويات الكثيرين، سواء من المستثمرين أو المواطنين العاديين الساعين لتأمين مستقبلهم المال