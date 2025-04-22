قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في حفل تأهيل أئمة وزارة الأوقاف: خليكم حماة الحرية
الرئيس السيسي: وجهت الأوقاف بوضع برنامج تدريبي لثقل مهارات الأئمة علميا وثقافيا وسلوكيا
التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
الصحة: خطة شاملة لتحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي وتوطين صناعة الفلاتر
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية.. محمد صلاح في المركز الثاني بـ 27 هدفا
تراجع جماعي.. البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء على مكاسب 4 مليارات جنيه
الأزهر يقرر إرسال وفد رفيع المستوى لتشييع جنازة بابا الفاتيكان
معجزة طبية في مستشفى سيد جلال.. ونقابة الأطباء تعلق
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع السياحي
قضايا ارهاب.. مصدر أمنى ينفي مزاعم احتجاز 4 نزلاء في زنازين انفرادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يُنظر إلى الذهب كأحد أهم الأدوات المالية الآمنة في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق. ويتابع المصريون تحركات المعدن الأصفر بشكل يومي، سواء بهدف الادخار، أو الاستثمار، أو حتى شراء المشغولات الذهبية استعدادًا للزواج.

الذهب

من الزينة إلى أداة للادخار الآمن

لم يعد الذهب مجرد وسيلة للزينة تقتنيها النساء، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى ملاذ آمن يلجأ إليه المواطنون لحماية مدخراتهم. ويأتي هذا التحول في ظل تذبذب أسعار العملات، وعدم استقرار أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما جعل الذهب يحتل مكانة بارزة كأصل مالي ثابت القيمة نسبيًا، مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر – دون احتساب المصنعية – المستويات التالية:
    •    عيار 24: بلغ سعر البيع نحو 5651 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء حوالي 5617 جنيهًا.
    •    عيار 22: سجل سعر البيع 5180 جنيهًا، وسعر الشراء 5149 جنيهًا.
    •    عيار 21: وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، بلغ سعر البيع 4945 جنيهًا، مقابل 4915 جنيهًا للشراء.
    •    عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4239 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 4213 جنيهًا.
    •    عيار 14: بلغ سعر البيع 3297 جنيهًا، وسجل سعر الشراء نحو 3277 جنيهًا.
    •    عيار 12: سجل سعر البيع 2826 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2809 جنيهًا.
    •    سعر الأونصة الذهب: بلغ 175779 جنيهًا للبيع، و174713 جنيهًا للشراء.
    •    الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 39560 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 39320 جنيهًا.
    •    الأونصة بالدولار: سجلت 3447.09 دولار.

الجنيه الذهب.. وسيلة ادخار مفضلة

يُعد الجنيه الذهب من أبرز أشكال الذهب المتداولة في السوق المصري، ويتميز بوزنه الثابت البالغ 8 جرامات من عيار 21. ويفضل الكثير من المواطنين اقتنائه كوسيلة للادخار، كونه يحتفظ بقيمته مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تتأثر بتكاليف المصنعية، مما يجعله خيارًا عمليًا في فترات التقلبات الاقتصادية.

أشهر عيارات الذهب المتداولة في السوق المصري

يتوافر الذهب في السوق المصري بعدة عيارات تختلف من حيث درجة النقاء وسعر الجرام، ويُعد أبرزها:
    •    عيار 24: أنقى الأنواع بنسبة نقاء تصل إلى 99.99% ويُستخدم غالبًا في صناعة السبائك.
    •    عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر ويحتوي على 87.5% من الذهب النقي.
    •    عيار 18: يحتوي على 75% من الذهب ويُستخدم بكثرة في تصميمات المجوهرات الحديثة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر

تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر، وفقًا لعدة متغيرات داخلية وخارجية، أبرزها:
    •    السعر العالمي للأوقية: يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية العالمية والقرارات الاقتصادية الكبرى.
    •    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه: تؤثر تقلبات الدولار مباشرة على أسعار الذهب نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد.
    •    حجم الطلب المحلي: تزداد الأسعار في المواسم مثل الأعياد وحفلات الزفاف نتيجة ارتفاع الطلب على الشراء.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، باعتباره أداة استثمارية مستقرة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم عالميًا. ويوصي الخبراء المواطنين بمتابعة تحركات السوق وتحليل المؤشرات المالية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن.

الذهب.. ملاذ آمن في مواجهة الأزمات

يواصل المعدن الأصفر أداء دوره التاريخي كأداة حماية فعالة في أوقات الأزمات، حيث يلجأ إليه ملايين المصريين للحفاظ على قيمة أموالهم. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، تبقى متابعة أسعار الذهب من أولويات الكثيرين، سواء من المستثمرين أو المواطنين العاديين الساعين لتأمين مستقبلهم المال

سعر الذهب سعرالذهب اليوم الدهب الذهب بكام النهارده بكام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد

أرشيفية

اتجوزت على جوزها عرفي.. القبض على سيدة الحوامدية

رئيس الوزراء

صرف مرتبات أبريل 2025 غداً .. تفاصيل الزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل يطبق بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات .. السبت القادم

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

دار الإفتاء

أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك.. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

شاهد| فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

اودي Q2 موديل 2025

مواصفات أودي Q2 موديل 2025 الجديدة| صور

بايك X7 و شيرى تيجو 8 برو

الفرق بين بايك X7 و شيرى تيجو 8 برو 2025

بالصور

بيطرى الشرقية: تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع| صور

تحصين ماشية
تحصين ماشية
تحصين ماشية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عمار يا مصر.. رسالة حب من سلاف فواخرجي بعد الاحتفال بشم النسيم | صور

سلاف فواخرجي وإلهام شاهين
سلاف فواخرجي وإلهام شاهين
سلاف فواخرجي وإلهام شاهين

محافظ الشرقية يتفقد رصف طريقي أبو حاكم - ميت أبو علي وملامس - الولجا.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

سارة الأردنية وحسام حبيب

سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

لوسي

لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو

شمس البارودي

ليه أنا بس اللي باتهاجم؟ شمس البارودي تنفجر في وجه منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد