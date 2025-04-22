سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-4-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا إلى 3424.66 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي نحو 5600 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 39200 جنيه، في مؤشر على استمرار التحركات الصعودية للمعدن النفيس.

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24 سجل 5600 جنيه

سعر الذهب عيار 22 سجل 5133 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل 4900 جنيه

سعر الذهب عيار 18 سجل 4200 جنيه

سعر الذهب عيار 14 سجل 3267 جنيه

سعر الذهب عيار 12 سجل 2800 جنيه

سعر الجنيه الذهب سجل 39200 جنيه

سعر الأونصة سجل 174180 جنيه

سعر الأونصة بالدولار سجل 3424.66 دولار

عيار 24 يسجل قمة

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في الاستثمارات، 5600 جنيه للجرام للبيع، مقابل 5566 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على الذهب.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

أما عيار 21، الأكثر تداولًا واستخدامًا في السوق المصري، فسجل 4900 جنيه للبيع، و4870 جنيهًا للشراء.

أسعار متوسطة للأعيرة الشعبية

بالنسبة لـ عيار 18، فقد بلغ سعر الجرام 4200 جنيه للبيع و4174 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع و3247 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 39200 جنيه للبيع، بينما سجلت أوقية الذهب نحو 174180 جنيهًا في السوق المحلي، و3424.66 دولارًا في الأسواق العالمية.